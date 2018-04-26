Член Подкомитета А1 РНК СИГРЭ М.Б. Ройтгарц принял участие в Международной научно-технической конференции "Элмаш-2018"

17-18 апреля в ЦВК Экспоцентр прошла IX Международная конференция "Элмаш-2018". Рассматривались перспективы электромашиностроения в эпоху четвертой промышленной революции, презентовались новые технологии, новые материалы и новое оборудование отечественного производства. Наряду с представителями России участвовали специалисты Германии, Австрии, Чехии.

На конференции с докладом по итогам 46 сессии СИГРЭ (2016 год) и Коллоквиума СИГРЭ (2017 год), с обобщением мирового опыта и анализом основных направлений совершенствования крупных электрических машин выступил член Подкомитета А1 РНК СИГРЭ, представитель России в Исследовательском Комитете А1 СИГРЭ Ройтгарц М.Б. (ПАО Силовые Машины). Докладчик акцентировал внимание на тенденциях повышения единичной мощности турбогенераторов, в частности, с косвенным воздушным и водородным охлаждением при использовании изоляции повышенной теплопроводности; на разработке новых материалов для основной изоляции высоковольтных электрических машин с использованием наночастиц; на исследовании противокоронной защиты высоковольтных обмоток; внедрении мониторинга вибрации для мощных генераторов. Было также отмечено, что в последнее время область исследований расширилась вопросами взаимодействия генераторов с сетью, с учетом современных требований по нештатным условиям эксплуатации, контролю качества изготовления и повышению эксплуатационной надежности электрических машин. Повышение надежности достигается в том числе и использованием оптоволоконных датчиков состояния различных элементов и узлов электрической машины, применением облачных технологий для сбора и обработки информации. Новым в практике создания мощных генерирующих установок является использование системы Турбогенератор - преобразователь в статорной цепи, что обеспечивает возможность работы с переменной частотой вращения первичного двигателя, повышенную устойчивость к сетевым возмущениям. М.Б.Ройтгарц также выступил соавтором доклада от научного коллектива ПАО Силовые Машины, посвященного разработке основ решения связанных задач теплофизики и электротехники для создания новых систем электрической изоляции вращающихся электрических машин.

Доклады конференции изданы организацией Интерэлектромаш.