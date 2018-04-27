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Кабмин поддержал подписание соглашения о свободной торговли ЕАЭС с Ираном

Кабмин поддержал подписание соглашения о свободной торговли ЕАЭС с Ираном

27 апреля 2018, 15:15
Рубрика: В мире
Метки: ЕАЭС

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Правительство России одобрило проект временного соглашения о создании зоны свободной торговли между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Ираном, распоряжение опубликовано на сайте кабинета во вторник. Теперь соглашение предстоит подписать.

"Подписанным распоряжением российской стороной одобрен проект временного соглашения, ведущего к образованию зоны свободной торговли между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и его государствами, с одной стороны, и Исламской республикой Иран, с другой стороны", — говорится в документе.

ЕАЭС предоставит Ирану тарифные уступки по 502 кодам товарной номенклатуры.

Проект был подготовлен по итогам саммита ЕАЭС 26 декабря 2016 года о начале с Ираном переговоров о заключении временного соглашения и был утверждён на заседании совета Евразийской экономической комиссии 7 марта 2017 года.

Соглашение будет подписано на четыре года.

РИА Новости

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