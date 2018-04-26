Корпоративные сувениры Завода "Энергокабель" признаны лучшими в отрасли

Завод "Энергокабель" принял участие во всероссийском специализированном конкурсе "ЭЛЕКТРОРЕКЛАМА-2018", проходившем с января по апрель.

Организатором конкурса выступал журнал "Рынок электротехники". Предприятия, работающие в сфере электротехники и энергетики, представили на суд экспертов свои рекламные продукты. Жюри, куда вошли как специалисты по рекламе и маркетингу, так и профессионалы электротехнической и энергетической отраслей, оценивало работы в семи номинациях: видеореклама, наружная реклама, реклама в прессе, печатная продукция, фирменный стиль, корпоративный сувенир, корпоративный календарь, выставочный стенд.

Корпоративные сувениры, представленные на конкурсе Заводом "Энергокабель", победили в номинации "Лучший корпоративный сувенир" и были удостоены Диплома за 1 место. Церемония награждения состоялась на выставке "Электро-2018" 17 апреля.