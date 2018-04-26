Росстандарт подвел итоги работы за 2017 и поставил задачи на текущий год

Результаты деятельности Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) за 2017 г. и задачи на текущий года обсуждались на итоговой коллегии ведомства 26 апреля 2018 г. в Москве.

Российская метрология удерживает лидирующие позиции в мире, в том числе благодаря успешно реализованным проектам по метрологическому обеспечению системы ГЛОНАСС, отметил Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров. Он подчеркнул необходимость активного использования полученных результатов в гражданских целях. Отдельно глава Минпромторга России выделил приоритеты в области стандартизации, включая оборонную продукцию и цифровизацию процессов.

Отдельно Министр остановился на необходимости проведения полномасштабной межведомственной работы в части подтверждения качества поставляемой на рынки продукции.

"В этой части уже многое сделано – набирает обороты система Роскачества, Госкомиссия по противодействию незаконному обороту промышленной продукции расширяет маркировку на новые виды продукции и в перспективе она будет применяться по всей номенклатуре товаров", - сказал Денис Мантуров.

По его словам, особые усилия должны быть направлены на развитие сферы сертификации. Так, в 2017 году Росстандарт сделал хороший рывок и создал практически с нуля 25 новых органов по сертификации, а остальные расширили область аккредитации по наиболее востребованным на рынке направлениям.

Основное внимание в докладе Руководителя Росстандарта Алексея Абрамова было уделено развитию национальной инфраструктуры качества. Глава ведомства обозначил ключевые векторы развития ее основных элементов – метрологии, стандартизации, оценки соответствия. Отдельно был освещен вопрос предстоящей реорганизации подведомственных организаций Росстандарта с целью оптимизации деятельности ведомства.

Важной темой стала цифровая повестка и стоящие в связи с этим перед ведомством задачах. Также Алексей Абрамов рассказал о повышении эффективности контрольно-надзорной деятельности на рынке.

Глава Росстандарта рассказал о завершенных проектах и новых задачах, важных событиях в международной деятельности в 2017 и 2018 годах.

В итоговой коллегии Росстандарта также приняли участие Советник Президента РФ по вопросам региональной экономической интеграции Сергей Глазьев, Член Общественной палаты РФ Борис Алешин, Руководитель Федеральной службы по аккредитации Алексей Херсонцев, Директор института лазерной физики Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) Сергей Багаев, Председатель Общественного совета при Росстандарте, Руководитель Роскачества Максим Протасов.