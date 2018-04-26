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Совет директоров МРСК Центра и Приволжья рекомендовал годовому Общему собранию акционеров направить на дивидендные выплаты 4,5 млрд рублей

Совет директоров МРСК Центра и Приволжья рекомендовал годовому Общему собранию акционеров направить на дивидендные выплаты 4,5 млрд рублей

27 апреля 2018, 17:26
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МРСК ЦЕНТРА И ПРИВОЛЖЬЯ

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26 апреля 2018 года на заседании Совета директоров ПАО "МРСК Центра и Приволжья" (далее Общество) принято решение о проведении 1 июня 2018 года в 10-00 часов годового Общего собрания акционеров (далее - ГОСА) по адресу: г. Москва, Дмитровское шоссе, владение 171, гостиница "Holiday Inn Moscow Vinogradovo" (конференц-зал "Николаевский", 2 этаж). Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в ГОСА Общества – 7 мая 2018 года.

Также на Совете директоров Общества были рассмотрены вопросы, связанные с организацией и проведением ГОСА по итогам 2017 года: утверждена повестка дня, рассмотрены и предварительно утверждены годовая бухгалтерская отчетность и годовой отчет, определен порядок сообщения акционерам Общества о проведении ГОСА и перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам, избран секретарь ГОСА.

Совет директоров рекомендовал Общему собранию акционеров утвердить следующее распределение прибыли ПАО "МРСК Центра и Приволжья" по итогам 2017 финансового года: 6 464 832 тыс. руб. (58,8 % нераспределенной прибыли) направить на развитие, 4 535 749 тыс. руб. (41,2 % нераспределенной прибыли) направить на выплату дивидендов по обыкновенным акциям Общества из расчета 0,040247 руб. на 1 обыкновенную акцию.

Рекомендована дата составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 12 июня 2018 года.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

Кроме этого Совет директоров предложил Общему собранию для утверждения проекты Устава, Положения о Совете директоров, Положения о Правлении, Положения о выплате членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций в новых рекомендациях.

Важными нововведениями в этом году, которые были обеспечены Обществом и утверждены Советом директоров, стали возможность участия акционеров в голосовании на ГОСА путем заполнения электронной формы бюллетеня, а также работа форума по вопросам повестки дня ГОСА на сайте Общества.

С материалами ГОСА можно будет ознакомиться начиная с 11.05.2018 на сайте Общества: http://www.mrsk-cp.ru.

Компания: ПАО "МРСК Центра и Приволжья"

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