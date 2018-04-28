ГЛОНАСС планирует снизить долю иностранных деталей в спутниках до 10%

Российские навигационные спутники ГЛОНАСС будут на 90% собираться из отечественных деталей к 2022 году, сообщил в интервью РИА Новости гендиректор предприятия-производителя аппаратов "ИСС имени Решетнева" Николай Тестоедов.

"Роскосмосом разработана и предприятиями отрасли выполняется программа импортозамещения, по которой к 2022 году в космических аппаратах ГЛОНАСС должно быть не более 10% иностранных комплектующих", — сказал Тестоедов.

По его словам, сейчас доля отечественных комплектующих в спутниках – более 60%. Вместе с тем, полностью "импортозаместить" комплектующие ГЛОНАССов планируется к 2025 году.

"Путь нам понятен. Он сложный, длинный, но мы по нему идём. Мы выйдем на полное импортозамещение позже, чем планировалось изначально, но самое главное, что это системно разработанный Роскосмосом путь. В сумме путь от начала до конца займёт лет 10. Но этот путь надо пройти", — добавил Тестоедов.

При этом, по словам гендиректора, не все заказчики предъявляют такие жесткие требования. "В аппаратах Роскосмоса и, тем более, Минобороны мы применяем импортозамещающие решения, но "Космическая связь" (российский оператор группировки спутников связи — ред.) ведёт себя более консервативно", — отметил Тестоедов.

В частности, именно на военных спутниках "Благовест" была применена первая российская контурная антенна. Такие устройства позволяют проецировать радиосигнал "не в виде круга, а в форме "сапога" Италии или островов Японии". За счет этого можно снизить энергозатраты и концентрировать более мощный луч на территории заказчика.

РИА Новости