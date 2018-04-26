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Отраслевые новости: Россия

Из школы в Челябинске эвакуировано 700 человек

Из школы в Челябинске эвакуировано 700 человек

28 апреля 2018, 13:48
Рубрика: Россия
Метки: КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ

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Из школы №41 в Челябинске из-за короткого замыкания в электрощитке эвакуировано около 700 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сотрудницу пресс-центра ГУ МЧС по региону Юлию Лыкову.

Информация о возгорании в учебном заведении поступила 28 апреля в 8.32. Через минуту на место выехали сотрудники МЧС.

"Но уже до прибытия пожарных из школы были эвакуированы около 700 человек, в том числе 52 сотрудника школы. Установлено, что произошло короткое замыкание в электрощитке, без последующего горения", – цитирует издание сотрудницу пресс-центра.

Отмечается, что задымления не было. Погибших и пострадавших нет. Школа продолжает работать в обычном режиме.

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