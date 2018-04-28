К пожароопасному сезону готовятся энергетики в районах Камчатки

В изолированных энергорайонах Камчатского края АО "ЮЭСК" (дочернее предприятие ПАО "Камчатскэнерго") готовится к пожароопасному периоду – созданы комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, разработан комплекс профилактических мероприятий.

После схода снега начнётся расчистка трасс линий электропередачи для предотвращения соприкасания воздушных проводов с порослью, которое может спровоцировать возгорание, опашка периметров открытых распределительных устройств, запретных зон и зон отторжения для предотвращения низовых пожаров.

Энергетикам предстоит зачистить территории вблизи объектов электроснабжения от легковоспламеняющихся предметов и сухой травы, проверить исправность систем охлаждения трансформаторов и маслонаполненного оборудования, сетей противопожарного водоснабжения, комплектацию и исправность первичных средств пожаротушения. На дополнительных тренировках и целевых инструктажах персонал отработал действия по тушению пожаров.

Для ликвидации возможных повреждений и проведения аварийно-восстановительных работ подразделению ЮЭСК сформировали запас необходимых материалов. Специальная техника находится в рабочем состоянии.

В течение всего пожароопасного сезона будет обеспечен постоянный мониторинг пожарной обстановки в регионе. Для этого налажена связь с подразделениями МЧС, органами местного самоуправления, метеослужбами, лесхозами.

Энергетики обращаются к жителям Камчатского края с просьбой строго соблюдать правила пожарной безопасности, особенно находясь в охранных зонах линий электропередачи.

Лесные пожары не только губят природу, становятся угрозой для населённых пунктов, но и представляют опасность для линий электропередачи, проходящих в лесной зоне, влекут за собой серьёзное нарушение электроснабжения, последствия которого могут угрожать здоровью и жизни людей.