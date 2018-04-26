На базе АО "ОКБМ Африкантов" обсудили вопросы физической защиты объектов предприятий Атомэнергомаша в период проведения Чемпионата мира по футболу

25 апреля 2018 года на базе АО "ОКБМ Африкантов" прошёл семинар-совещание руководителей служб безопасности и блока физической защиты машиностроительного дивизиона Росатома – АО "Атомэнергомаш". Мероприятие, в первую очередь, было посвящено обсуждению вопросов по обеспечению безопасности объектов дивизиона, расположенных в регионах России, где проводятся игры Чемпионата мира по футболу FIFA 2018. В работе семинара-совещания приняли участие представители МЧС, МВД и Росгвардии.

В рамках семинара состоялась практическая тренировка с элементами тактического учения на территории предприятия. В ходе учений отрабатывался порядок и система координаций действий при задержании нарушителей, проникающих через внешний периметр на территорию объекта с использованием автотранспорта и без.

Начальник управления физзащиты и организации охраны АО "Атомэнергомаш" Александр Ильичёв отметил, что в результате слаженной работы подразделений задачи, поставленные в ходе учений, были выполнены. "Я могу поставить только положительную оценку проделанной работе. Главная цель семинара – обмен опытом и высокие результаты в организации антитеррористической защищённости объектов – достигнуты", - подчеркнул он.