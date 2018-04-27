На пути развития: в Карелии бизнес и власть синхронизировали инвестиционные планы

В Петрозаводске 26 апреля состоялась Региональная инвестиционная энергетическая конференция, в рамках которой представители бизнес-сообщества и органов власти различных уровней обсудили вопросы стратегического планирования и инвестиционные планы развития энергетической, транспортной и инженерной инфраструктуры Карелии.В решении актуальных задач по улучшению инвестиционного климата в республике непосредственное участие принимают аппарат полномочного представителя Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе, Правительство Республики Карелия, Стратегическое партнерство "Северо-Запад и крупные инфраструктурные компании. Одним из организаторов конференции выступила МРСК Северо-Запада.Генеральный директор Александр Летягин акцентировал внимание участников мероприятия на роли электросетевой компании в развитии бизнеса и привлечении инвестиций в регион: "На протяжении многих лет энергокомпания реализует комплекс мер по упрощению процедуры технологического присоединения к электросетям как для населения, так и для малого и среднего предпринимательства и крупных промышленных предприятий".По словам главы МРСК Северо-Запада, с каждым годом компания совершенствует принципы и подходы к подаче заявок на технологическое присоединение для потенциальных потребителей. Развиваются интерактивные сервисы, растет качество обслуживания потребителей как в очной, так и в заочной форме. Быстро и качественно – главные ориентиры в работе с желающими подключиться к электросетям в одном из семи регионов присутствия компании, в том числе и в Республике Карелия.Одним из инструментов планирования развития, эффективного взаимодействия с органами власти и инфраструктурными компаниями по праву считаются инвестиционные энергетические конференции, которые ежегодно проходят в регионах Северо-Запада. Участники конференции имеют возможность лицом к лицу обсудить вопросы сопровождения и поддержки инвестиционных проектов, развития инфраструктуры в регионе, договориться о взаимовыгодном сотрудничестве.Традиционно в рамках конференции МРСК Северо-Запада и заинтересованные инвесторы скрепляют свои намерения подписанием соглашений. Результатом нынешней конференции в Карелии стало подписание трех инвестиционных соглашений и девяти соглашений о намерениях на общую мощность порядка 19 мегаватт.- Это высокий уровень, - подчеркнул Александр Летягин. - Уверен, все соглашения в ближайшие сроки станут договорами о технологическом присоединении, и мы будем вместе с инвесторами реализовывать эти проекты, наша энергокомпания окажет максимальную поддержку в этом.Среди подписавших соглашения с МРСК Северо-Запада такие крупные компании, как "Русский Лесной Альянс", "Аэропорт "Петрозаводск", "Рыботорговая сеть", "Логистическая компания "Берег".Еще одно важное для Карелии соглашение о сотрудничестве в области реализации мероприятий в электросетевом комплексе на ближайшие два года подписали генеральный директор Корпорации развития республики Юрий Савельев и заместитель директора по развитию и реализации услуг филиала МРСК Северо-Запада "Карелэнерго" Алексей Селютин.- Подписание этого соглашения для нас очень важно, так как позволит Корпорации согласовывать инвестиционные планы и планы развития энергетической инфраструктуры. Документом предусмотрены меры по сопровождению и поддержке инвестпроектов, реализующихся филиалом "Карелэнерго". Соглашение позволит нам обмениваться информацией по техническим возможностям подключения и реализации инвестпроектов на конкретной территории, - отметил Юрий Савельев.В ходе конференции Александр Летягин ответил на вопросы о планируемых инвестициях компании в энергетическую инфраструктуру Республики Карелия. В частности, инвестиционная программа филиала "Карелэнерго" на 2018 год составляет более 600 млн рублей.Кроме этого, в Карелии начата реализация проекта по расширению современной автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии. Проект предусматривает установку интеллектуальных приборов учета потребления энергоресурсов. Установка "умных счетчиков" будет производиться за счет частных инвестиций. Филиал "Карелэнерго" уже заключил договор (энергосервисный контракт) с внешним инвестором на сумму более 550 млн рублей.- Это те инвестиции, которые мы вложим в республику, - резюмировал Александр Летягин.Подводя итоги, генеральный директор МРСК Северо-Запада поблагодарил помощника полномочного представителя Президента РФ в СЗФО Евгения Карпичева, Главу Республики Карелия Артура Парфенчикова и Правительство республики, исполнительного директора Стратегического партнерства "Северо-Запад" Алексея Багарякова, депутата Законодательного Собрания Республики Карелия Леонида Лиминчука за помощь в организации и проведении Региональной инвестиционной энергетической конференции в Петрозаводске.