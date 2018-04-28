Пермяки взяли командное "серебро" и "золото" индивидуального зачета в конкурсе профмастерства энергетиков "Т Плюс"

На прошедших в Самаре соревнованиях профессионального мастерства оперативного персонала ТЭС с поперечными связями "Т Плюс", за звание сильнейшего в которых боролось семь филиалов Группы, команда Пермского филиала – Пермской ТЭЦ-9 – завоевала заслуженное второе место. Тем самым энергетики из Перми повторили своё достижение на минувшем первенстве, состоявшемся в 2016 году. Кроме того, лучшим по профессии в номинации "Начальник смены станции" стал представитель пермской команды Вячеслав Застрогин.

Поздравляем наших коллег – Вячеслава Застрогина, начальника смены станции; Рустама Муталапова, начальника смены электротехнического цеха; Андрея Васина, начальника смены котлотурбинного цеха; Ольгу Семенову, начальника смены химического цеха; Руслана Ахметшина, начальника смены УАиСИ; Александра Дядькина, машиниста котла, Антона Полушкина, машиниста турбины, а также руководителя команды — заместителя главного инженера Пермской ТЭЦ-9 по эксплуатации Алексея Кузнецова.

Напомним, сборная прикамских энергетиков сформирована из работников Пермской ТЭЦ-9 — крупнейшей электростанции "Т Плюс" в Пермском крае. Команды с этой площадки ранее представляли филиал в корпоративных соревнованиях профессионального мастерства оперативного персонала ТЭС в 2011 и 2016 годах, а в 2013 году защищали честь холдинга на Всероссийских соревнованиях профессионального мастерства работников ТЭС с поперечными связями.

На протяжении всех дней соревнований команда пермяков показала себя как сплоченный, дружный коллектив, готовый решать любые задачи, плюс высокий уровень профессиональной подготовки. Программа состязаний включала традиционные этапы, в ходе которых проверялись знания нормативно-технической документации и умение выявлять отступления от их требований, возможность грамотно вести технологические режимы, выявлять и устранять неполадки, способность ликвидировать аварийные ситуации, соблюдая при этом требования противоаварийных и производственных инструкций. В этом году особое внимание было уделено умению персонала ликвидировать очаги возгорания, индивидуальной работе с первичными средствами пожаротушения и проверке навыков оказания доврачебной медицинской помощи.

