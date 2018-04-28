Решения о поддержке попавших под санкции компаний пока нет, заявил Песков

Правительство РФ по поручению президента рассматривает разные варианты поддержки попавших под санкции компаний, включая "Русал", конкретных решений пока нет, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В начале апреля США ввели новые санкции против РФ, впервые внеся в свой так называемый "черный список" (SDN-лист) крупные российские публичные компании — контролируемые Олегом Дерипаской "Русал" и En+. Включение в этот список означает блокировку активов в США и запрет на любой бизнес с этими компаниями для американских граждан.

"Вы знаете, что вопросами поддержки компаний, которые столкнулись с незаконными рестрикциями со стороны ряда государств, в том числе США, занимается кабинет министров, по поручению президента", — сказал Песков.

"Никаких решений точных, конкретных не принималось, рассматриваются разные варианты", — отметил он.

Отвечая на вопрос, рассматривается ли в Кремле вариант национализации "Русала", допускается ли такой вариант, Песков сказал: "Нет, такой вариант не рассматривается".

"Что касается национализации, то дело в том, что мы с вами не видели и не слышали желаний собственников и основных акционеров пойти по пути национализации, в данном случае нужно ориентироваться не только на государство, но и на самих собственников", — добавил он.

"В этом плане мы каких-то сигналов не получали", — заключил пресс-секретарь президента РФ.

РИА Новости