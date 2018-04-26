Россия и Куба обсудили сотрудничество в сфере цифровой экономики

Заместитель министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Алексей Козырев провел рабочую встречу с представителем Министерства иностранных дел Республики Куба Маркосом Костой, Чрезвычайным и Полномочным послом Республики Куба в РФ Херардо Порталем и третьим секретарем посольства Республики Куба в РФ Лисетом Виво. Участники встречи обсудили российский опыт реализации цифровой экономики и электронного правительства.

Алексей Козырев рассказал кубинской делегации о программе "Цифровая экономика", которая была утверждена в России в июле 2017 года. "Цифровая экономика — это, прежде всего, экономика данных, развитие которой позволяет сформировать в нашей стране информационное пространство с учетом потребностей граждан и общества, развивать информационную инфраструктуру за счет российских цифровых технологий. Цифровая экономика уже является частью современного образа жизни", — сказал замглавы Минкомсвязи России.

Он отметил, что в 2018 году планируется до 70% увеличить долю граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме. По результатам исследования Росстата, на конец 2017 года этот показатель составил 64,3%. "При развитии электронного правительства используются передовые отечественные разработки. Эти технологии уже доказали свою эффективность и были успешно реализованы в сферах государственного управления, автоматизации выборов, образования, здравоохранения, транспортного и жилищно-коммунального хозяйства", — сказал замглавы Минкомсвязи России.

За 2017 год на Едином портале госуслуг появилось 207 новых федеральных услуг. Всего пользователям доступна почти 1000 федеральных госуслуг. В 2017 году через портал было оказано 1,24 млрд услуг, что в три раза больше, чем годом ранее. Единый портал госуслуг занимает 12-е место по месячной посещаемости в российском сегменте интернета.