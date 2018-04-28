В "Экспофоруме" обсудили создание "Умного города"

26 апреля на дискуссионной сессии в рамках Российского международного энергетического форума 2018 подробно рассмотрели создание комфортной и безопасной световой среды в больших городах.

Модератор секции Наталья Быстрянцева, руководитель Высшей школы светового дизайна Университета ИТМО, поблагодарила за организацию секции Комитет по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга и СПб ГУП "Ленсвет" и обозначила главной задачей обсуждения найти точки соприкосновения и вывести конкретные результаты, направленные на модернизацию и современный подход к освещению умного городу.

Александр Фадеев, эксперт департамента ЖКХ Минстроя России, рассказал о том, что сейчас на глобальном рынке идет конкуренция за экономически активное население и за туристический поток. И получить преимущество в этой борьбе можно через создание комфортной городской среды. "В апреле вышло сразу несколько нормативных документов, – перечисляет Фадеев. – 6 апреля Приказ о требованиях энергоэффективности зданий, где заявлено первоочередное о применении высокоэффективного освещения в общественных зонах и многоквартирных домах. 19 апреля вышел комплексный план повышения энергоэффективности экономики России, где отдельно прописаны энергоэффективность освещения и электроснабжения. И 21 апреля вышел документ 486, где указано, что закупка будет производиться только энергоэффективного оборудования, энергоэффективных зданий. Законодательство сейчас способствует обеспечению тех целей, которые продекларированы". Эксперт рассказал, как в рамках концепции "Умного города" Минстрой использует различные подходы, один из которых – это выбор проектов для первоочередной реализации через обратную связь от горожан.

Евгений Варов, главный инженер ФКУ "УПРДОР Северо-Запад", представил различные решения по энергоэффективности в работе РОСАВТОДОР. Например, как система диммирования в системах дорожного освещения позволяет экономить энергию на 10-15%. "В зависимости от интенсивности потока движения мы регулируем освещение и снижаем яркость на 20-30% до необходимого безопасного минимума", – объяснил эксперт.

Сергей Ильин, заместитель директора Департамента проектирования, технической политики и инновационных технологий ГК "АВТОДОР", обозначил основные проблемы перехода на светодиоды – это не всегда качественные поставки от производителей: "В итоге мы создали свой экспериментальный полигон, на основании которых мы стали рекомендовать и согласовывать стандарты организациям-подрядчикам. В результате мы разработали первый в России стандарт требования светодиодных светильников 2.34-2017. Основная концепция – баланс параметров и гарантийный срок 6 лет и 12 срок эксплуатации". В продолжение выступления Ильин рассказал о применении новых технологий в компании, в том числе об интенсивном строительстве системы энергозаправок для электромобилей.

Директор СПб ГУП "Ленсвет" Сергей Мителев призвал обмениваться опытом и информацией между горсветами и поделился состоянием городской сети Санкт-Петербурга: "Сейчас Ленсвет имеет небольшое количество светодиодов – всего 3%. В основном это парки. За последние годы наблюдается стабильная тенденция по приросту светильников в размере 13 000 ежегодно. Сейчас мы осуществляем эксплуатацию 77% территорий Санкт-Петербурге, а с января 2019 будем 100%, к тому же присоединятся пригороды. Таким образом 60 000 светодиодных фонарей будут прибавлены к нашим сетям". Сергей Викторович порекомендовал партнерам и коллегам иметь проверенные данные по своим сетям, чтобы предотвратить потери и иметь возможность планирования: "У нас есть программа АИС Ленсвет, которая помогает делать аналитику и повышать производительность сетей".

Топ-менеджер рассказал, что предприятие участвует в городских программах по созданию комфортной городской среды, в том числе в программе "Твой Бюджет" по благоустройству парков и пешеходных зон – программа стартовала в этом году в 4 административных районах, в следующем году планируется расширить на весь город. "К 2030 году в Санкт-Петербурге не будет неосвещенных улиц и детских площадок", – дал обещание глава СПБ ГУП "Ленсвет". В завершение Мителев поднял вопрос о создании ассоциации наружного освещения для обсуждения и решения насущных проблем, стоящих перед горсветами.

Наталья Быстрянцева, к.а.н, руководитель Высшей школы светового дизайна Университета ИТМО, представила доклад "Рациолайт". Спикер обозначила важность увеличения горизонт планирования минимум до 2030 года и акцентировала внимание присутствующих, что каждому городу нужно формировать собственную стратегию комфортной городской среды, исходя из своих сильных сторон: "Фактически это не стратегия освещения – это бизнес-стратегия, которая должна помогать развиваться городу и отрабатывать внутренние и внешние задачи".

Киричок Андрей, заместитель директора по развитию ООО "Светосервис телемеханика", считает, что инфраструктуру "умного города" необходимо разрабатывать на основе проводных решений по аналогии с решениями Cisco как наиболее авторитетного разработчика телекоммуникационных решений: "Рост количества датчиков в городе приведет к лавинообразному росту данных, а нестабильность работы беспроводных решений не сможет избавить сеть от рваности трафика". В России еще в 2008 году были предложены более совершенные решения, например система ИИУСНО. Основные принципы, которые должны соблюдаться при строительстве инфраструктуры – это стандартизация, унификация и преемственность при работе.

Артем Куниловский, соучредитель завода ООО "Аргос-Электрон", коммерческий директор ООО ТК "Аргос-Трейд", обратил внимание гостей дискуссии, что для того, чтобы реализовать великолепные технические решения, нужно добиться от "умного города" экономической рентабельности: "Необходимо добиться снижения стоимости развертывания системы АСУНО с индивидуальным управлением светильниками до уровня 1/3 от стоимости управляемых ею светильников".

Михаил Червинский, инженер технической поддержки Cree Inc, поделился основными трендами в развитии светодиодных технологий: "На первом месте, конечно, увеличение эффективности светодиодов, затем следует увеличение плотности светового потока. В ближайших перспективах рынка – увеличение надежности и снижение стоимости светодиодов и комплектующих".

Сакен Юсупов, представитель компании LEDIL в странах СНГ, предложил бороться со световым загрязнением и чрезмерной стоимостью светотехнического оснащения дорог: "Самая дорогая часть освещения магистралей – это дорожная опора. У нас есть оптика, которая позволяет увеличить шаг расстановки. А это уже совсем другая экономика".

Евгений Долин, член Правления – генеральный директор НП ПСС, подвел итоги панельной сессии и напомнил, что при развитии рынка необходимо идти не от технологий, а от потребностей людей:"Следует создавать экономически активным людям благоприятные условия, влиять на эмоции и психологическое состояние. Главная идея сегодняшней секции заключается в том, что точка входа в смарт-сити – это система городского освещения".