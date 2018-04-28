В Соликамске по инициативе "Пермэнерго" прошли совещания с участием руководителей сферы образования, посвященные вопросам предотвращения детского электротравматизма

В городе Соликамске по инициативе филиала ОАО "МРСК Урала" - "Пермэнерго" прошла серия совещаний с директорами школ и детских садов, а также начальниками летних оздоровительных лагерей. Всего в этих встречах приняли участие почти 50 руководителей учреждений сферы образования города Соликамска и Соликамского муниципального района. В ходе совещаний энергетики предложили руководителям образовательных учреждений объединить усилия в работе по профилактике электротравматизма среди детей и подростков.

По итогам совещаний принято решение о проведении в преддверии летних каникул дополнительных специальных занятий, классных часов, родительских собраний, посвященных пропаганде знаний по электробезопасности среди несовершеннолетних. Материалы и методические рекомендации по подготовке и проведению уроков электробезопасности уже переданы в образовательные учреждения.

Отметим, что энергетики "Пермэнерго" уделяют большое внимание профилактической, информационно-просветительской работе. Чтобы научить детей правильному обращению с электричеством, сотрудники "Пермэнерго" регулярно проводят в детских садах и школах области края уроки по электробезопасности. В прошлом году было проведено более 800 таких занятий.