Дмитрий Медведев предложил создать службу "одного окна" на базе РЭЦ для упрощения организации экспорта

25 апреля в подмосковных Горках под председательством Дмитрия Медведева состоялось заседание президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам. Обсуждались дополнительные меры по направлению "Международная кооперация и экспорт", а также ход работы по переводу государственных программ на проектное управление. Во встрече принял участие Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров.

В ходе заседания Дмитрий Медведев отметил, что впервые с 2013 года после нескольких лет снижения в России зафиксирован рост несырьевого неэнергетического экспорта. Он увеличился на 22% по сравнению с предыдущим годом и составил более 130 млрд долларов.

Он подчеркнул, что в Послании Федеральному Собранию Президент России обозначил задачу увеличить объёмы несырьевого неэнергетического экспорта до 250 млрд долларов к 2024 году. По словам Дмитрия Медведева, для достижения этой цели необходимо "перенастроить" экспортную политику, интенсивнее развивать производства и логистическую инфраструктуру, а также упростить экспортные операции.

"Такая работа ведётся уже сейчас, мы вводим новое конкурентное правило. Нужно устранять и административные барьеры для бизнеса. Поэтому было бы разумным создать на базе Российского экспортного центра систему "одного окна". Через него компании единожды будут предоставлять все документы в электронном виде, а в дальнейшем использовать их для получения услуг, справок и документов", - предложил глава Правительства.

