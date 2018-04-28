ГК "IEK" получила статус бриллиантового партнера

29 ноября в Москве в рамках чемпионата WorldSkills Russia состоялось подписание соглашения о присвоении статуса бриллиантового партнера ГК IEK. Данный статус означает, что компания теперь полностью отвечает за подготовку и сопровождение участников компетенции "электромонтаж" на всех уровнях чемпионата.

Стороны планируют продолжать взаимодействие в области популяризации рабочих профессий, в частности компетенции "электромонтаж", которую представляет ГК IEK.

"Мы уже достаточно долго сотрудничаем с ГК IEK и подписание соглашения – это новый этап в наших взаимоотношениях. Для нас действительно важно не только приобретать новых партнеров чемпионата, но и поддерживать отношения с уже существующими, зарекомендовавшими себя как надежных, партнерами для развития и популяризации проекта" — рассказывает, Ольга Недоспасова заместитель генерального директора по маркетингу и партнерским отношениям Союза "Молодые профессионалы (WorldSkills Russia).

Подписантом со стороны ГК IEK выступил Илья Чаплинский, директор по развитию бизнеса ГК IEK. "Предоставление статуса бриллиантового партнера, это не только большая честь, но и серьезная ответственность для нас, ведь основная миссия WorldSkills, донести до общества, что рабочие профессии – это действительно уважаемо и востребовано на рынке сегодня,— объясняет Илья Чаплинский, - а грамотное обучение этим профессиям – задача государственного уровня".

Для участия в чемпионате, в рамках подготовительной программы, проводимой при поддержке ГК IEK, студенты должны освоить теоретическую и практическую базу профессии в соответствии со стандартом и, как итог, показать навыки комплексного применения полученных знаний и умений.

"Статус призера WorldSkills является дополнительным бонусом при приеме на работу, так как критерии оценки на чемпионате действительно соответствуют уровню требований к практикующим рабочим", - дополняет Илья Чаплинский.

"Электромонтажные работы", как одна из компетенций чемпионата WorldSkillsRussia была введена в 2014 году. Первым российским производителем, поддержавшим молодых электромонтажников, стала Группа компаний IEK. В рамках подготовки около тысячи студентов ежегодно проходят обучение на оборудовании IEK®, предоставляющем возможность полноценного погружения в рабочий процесс и детального изучения культуры монтажа.