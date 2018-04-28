В Петербурге завершился VI Российский международный энергетический форум

25–27 апреля 2018 года в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге прошел VI Российский международный энергетический форум – одно из ключевых деловых событий в сфере ТЭК. В этом году РМЭФ привлек 200 экспонентов из 21 региона России и 12 стран мира, более 2500 делегатов и 8500 посетителей.

Форум выступил глобальной площадкой для диалога власти и бизнеса, отраслевых корпораций, науки и производства, инвесторов и разработчиков. В рамках РМЭФ состоялась 25-я Международная специализированная выставка энергетического и электротехнического оборудования и технологий "Энергетика и Электротехника 2018". Конгрессная программа объединила более 30 мероприятий – пленарных заседаний, конференций, круглых столов на самые актуальные темы – от теплоэнергетики и модернизации оборудования до энергоэффективности, импортозамещения и подготовки кадров.

Открывая Форум, заместитель Министра энергетики Российской Федерации Андрей Черезовотметил, что согласно энергетической стратегии Российской Федерации до 2030 года приоритетом технологического развития российской энергетики является обеспечение ТЭК высокоэффективными отечественными технологиями и оборудованием, научно-техническими и инновационными решениями в объемах, необходимых для поддержания энергетической безопасности страны. При этом влияние санкций должно стать для российских производителей энергетического оборудования не "тормозом", а наоборот инструментом для развития собственной продукции.

Общее состояние и тенденции развития отрасли обсудили участники пленарного заседания "Надежная энергетика – основа жизнедеятельности государства". С докладами выступили заместитель министра энергетики России Андрей Черезов, генеральный директор ООО "Газпром энергохолдинг" Денис Федоров, председатель Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга Андрей Бондарчук, председатель Наблюдательного совета Ассоциации "Совет производителей энергии" Александра Панина, президент АО "РЭП Холдинг" Тагир Нигматулин, генеральный директор ПАО "Силовые машины" Юрий Петреня, член Правления ПАО "Россети", заместитель генерального директора – руководитель Аппарата ПАО "Россети" Ольга Сергеева, генеральный директор ПАО "Ленэнерго" Андрей Рюмин.

В ходе деловой программы прошел круглый стол "Импортозамещение и локализация в сфере ТЭК", где эксперты оценили особенности этих процессов в индустрии. Так, например, АО "РЭП Холдинг" реализует программу локализации газовых турбин с 2008 года. "Одной идеи локализация недостаточно. Мы отработали технологии, привлекли около 20 контрагентов 20 и 60 наших специалистов", – подчеркнул вице-президент по оптимизации и развитию производства АО "РЭП Холдинг" Алексей Горин.

В 2017 году Президент России Владимир Путин подписал указ о стратегии развития информационного общества в России, была принята программа "Цифровая экономика Российской Федерации". Поддерживая данное направление, впервые в отдельный блок РМЭФ была выделена цифровая энергетика. На конференции "Цифровая трансформация энергетики: результаты сегодня и завтра" заместитель директора Департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике Минэнерго России Елена Медведева сказала, что главная цель цифровой трансформации электроэнергетики – внедрение на базе цифровых технологий риск-ориентированной модели управления.

Кадровое обеспечение цифровой энергетики специалисты обсудили на конференции "Роль кадровой и социальной политики отраслевых компаний в развитии энергетики России". Директор Департамента государственной службы и мобилизационной подготовки Минэнерго России Владимир Смирнов отметил значимость роли специалистов в области управления персоналом на этапе цифровизации энергетики и подготовки работодателей к приходу поколения Z, а также необходимость проведения ранней профориентационной работы и мер по сохранению "взращенного" персонала внутри отрасли.

Российский экспортный центр (РЭЦ) провел подробный консультативный семинар по вопросам поддержки российского бизнеса на зарубежных рынках. Эксперты представили комплексные решения и осветили способы получения государственной помощи компаниям-экспортерам.Директор Санкт-Петербургского филиала РЭЦ Юрий Валентинович Докукин перечислил основные возможности для игроков российского рынка для выхода на глобальный маркетплейс: маркетинговые инструменты, услуги по взаимодействию с органами власти, страхование экспортных кредитов и инвестиций, финансовая поддержка государства.

На юбилейной выставке "Энергетика и Электротехника" оборудование, технологии и достижения ТЭК продемонстрировали 200 компаний из 21 региона страны, а также из Финляндии, США, Германии, Турции, Нидерландов, Чехии, Китая, Польши, Венгрии, Индии, Беларуси и Казахстана. Выставка проходит в рамках РМЭФ с 2013 года, сертифицирована и отмечена знаком Всемирной ассоциации выставочной индустрии (UFI).

В текущем году экспозиция показала много зарубежных и отечественных новинок, в том числе современные российские приборы учета электроэнергии для "умных домов", современные технологии изоляции, противопожарные устройства. Свои разработки представили "РЭП Холдинг", "Газпром теплоэнерго", "Электронмаш", научно-производственный центр "Металлург".

На выставке СКЗ "КВАР" презентовал конденсаторную установку и силовые конденсаторы, ООО "ЭСКОН" – автоматизированную систему диспетчерского управления электроснабжением. ООО "АБСОЛИТ" показало собственные инновационные разработки оборудования и технологических линий по сухой переработке до 400 тысяч тонн золошлаков от сжигания угля на тепловых электростанциях. ООО "АНТ-Информ" демонстрировало инновационные разработки области теплоэнергетики, ГК "Электрощит" – ТМ Самара" – отечественное электротехническое оборудование в диапазоне 0,4-220 кВ, "Тайко Электроникс РУС" – высоковольтную кабельную арматуру.

Коллективный стенд Российского экспортного центра объединил российские компании, основная деятельность которых связана с проектированием и изготовлением автоматики в сфере электроэнергетики, проектированием систем энергетического контроля, ремонтом силового энергетического оборудования, разработкой и производством приборов контроля и диагностики высоковольтных выключателей и трансформаторов. Новинки отечественных производителей на стенде представили "ЭНСОНС", "Квадро Электрик", ТС БЭТЭРИ", "СНЭ", "НТП "ТКА", "Премьер" и "Ракурс-Инжиниринг".

Зарубежным опытом поделились компании Fortum (Финляндия), "Тайко" (США), "Сиба" (Германия), ЕАЕ (Турция), Giovenzana (Нидерланды), ChechTrade (Чехия), Connotec (Китай), Elektrobudowa, Euro-Locks (Польша), Завод электротехнических аппаратов и оборудований Ганз (Венгрия), Shiv-Om Brass Industries (Индия), "БЭРН", МЭТЗ им. Козлова, "Техношанс" (Беларусь), "Кэмонт" (Казахстан).

По итогам Международного конкурса научных, научно-технических и инновационных разработок, направленных на развитие топливно-энергетической и добывающей отраслей дипломы лауреатов за вклад в инновационное развитие ТЭК получили ООО "Газпром энергохолдинг", ПАО "ТГК-1", ПАО "МОЭК", ПАО "Россети", ПАО "ФСК ЕЭС", АО "Тюменьэнерго", ПАО "Кубаньэнерго". Конкурс собрал 188 работ 79 предприятий нефтегазовой отрасли, угольной и торфяной промышленности, электроэнергетики, возобновляемой энергетики, трубопроводного транспорта, атомной энергетики и горнодобывающей промышленности.

Делегаты РМЭФ приняли участие в технических экскурсиях на крупнейшие современные энергетические объекты Санкт-Петербурга: промышленные площадки "Невский Завод" и Завод "ЭЛЕКТРОПУЛЬТ", Электростанцию № 1 Центральной ТЭЦ.

РМЭФ-2018 прошел при участии Министерства энергетики России, Российского союза промышленников и предпринимателей, при поддержке Министерства промышленности и торговли России, Правительства Санкт-Петербурга, АО "Российский экспортный центр", НП "Совет производителей энергии", Российской ассоциации ветроиндустрии.

Генеральный партнер – ООО "Газпром энергохолдинг". Генеральный спонсор – ООО "АНТ-Информ". Партнеры: АО "Газпром теплоэнерго", "Газпромбанк" (Акционерное общество), ООО "Сургут перевалка".