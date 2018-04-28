ЗиО-Подольск изготовил оборудование машзала для модернизации Армянской АЭС

ПАО "ЗиО-Подольск" (входит в машиностроительный дивизион Росатома – Атомэнергомаш) изготовило и поставило два комплекта сепараторов-пароперегревателей для модернизации первой турбоустановки энергоблока № 2 Армянской АЭС в Республике Армения. Всего на данный блок будет отправлено четыре СПП.

Сепараторы-пароперегреватели предназначены для осушки и перегрева влажного пара, поступающего после цилиндра высокого давления турбины. Они представляют собой вертикальные аппараты, состоящие из двух частей в одном корпусе. Высота каждого почти 14 метров, наружный диаметр 3,5 м, масса – 108 тонн.

Рабочую конструкторскую документацию разработали сотрудники Департамента оборудования атомного машиностроения ПАО "ЗиО-Подольск".

Модернизация оборудования машзала ведется в рамках работ по продлению срока эксплуатации Армянской АЭС.