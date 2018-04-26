Более 1 000 хищений электрической энергии обнаружено в столичном регионе с начала года

Энергетики ПАО "МОЭСК" (входит в ГК "Россети") по итогам первого квартала 2018 года обнаружили в столичном регионе более 1 000 случаев хищения электроэнергии. Рейды по выявлению незаконного пользования энергоресурсом в рамках акции "Честный киловатт" проводятся ежедневно на постоянной основе.

В январе-марте текущего года специалисты МОЭСК составили более 950 актов о безучетном потреблении электрической энергии, т.е. о потреблении электроэнергии с нарушениями правил учета. Объем безучетного потребления превысил 42 млн кВтч. Стоимость недоучтенных киловатт-часов, а в сумме это более 150 млн рублей, недобросовестные потребители увидят в квитанциях на оплату электрической энергии.

Еще 120 актов составлены в первом квартале в отношении потребителей, не заключивших договоры на поставку электрической энергии с энергосбытовой компанией. Согласно актам, в отсутствие договоров энергоснабжения недобросовестные граждане потребили 112 млн кВтч электрической энергии общей стоимостью свыше 620 млн рублей. Кроме того, в отношении всех потребителей, не заключивших вовремя договоры с энергосбытом, введен режим ограничения электропотребления.

Согласно действующему законодательству в течение 30 дней с момента подписания акта о технологическом присоединении потребитель должен заключить договор энергоснабжения с энергосбытовой компанией. В противном случае, с 31 дня потребление электрической энергии будет считаться бездоговорным, а энергетики будут вынуждены выставить потребителю счет за бездоговорное потребление и ввести ограничение электроснабжения.

Если вам стало известно о хищениях электрической энергии, сообщите о них по телефону горячей линии МОЭСК 8 (499) 951-06-49.