"ДЭСК": вопросы регистрации в системе ГИС ЖКХ обсудили в Левашинском районе Дагестана

Управляющий директор ПАО "Дагестанская энергосбытовая компания" (входит в ГК "Россети") Магди Гитинов посетил Левашинский район Республики Дагестан и обсудил с главой района Шамилем Дабишевым вопросы своевременной оплаты за потребленный энергоресурс, а также занесение данных абонентов в единый информационный портал ГИС ЖКХ (государственная информационная система ЖКХ). На совещании присутствовали главы сел и поселений Левашинского района, руководители предприятий ЖКХ района и другие заинтересованные лица.

Руководителем энергосбытовой компании Магди Гитиновым было отмечено, что уровень занесения лицевых счетов абонентов в систему ГИС ЖКХ составляет на данный момент 14,6%. Из 17735 лицевых счетов в систему ГИС ЖКХ занесено только 2599 лицевых счетов.

Было отмечено, что поддержка со стороны руководства Левашинского района существенно улучшит работу в этом направлении. "Многое зависит от того, даны ли улицам поселков и сел района наименования, пронумерованы ли дома. Без этой информации нам всем будет трудно и работа по внесению данных абонентов в единый информационный портал ГИС ЖКХ может быть провалена. Уверен, что меня услышат, и указанная работа нашими совместными усилиями будет доведена до логического итога", - отметил управляющий директор ПАО "ДЭСК" Магди Гитинов.

В свою очередь, глава Левашинского района Республики Дагестан Шамиль Дабишев заверил, что работа в этом направлении будет усилена. Кроме того, в ходе совещания были подняты вопросы своевременной оплаты за поставленную электроэнергию, качества поставляемого электричества, проблем электроснабжения некоторых сел и поселений, а также ряд других вопросов.

Было отмечено, что по состоянию на 1 марта текущего года задолженность потребителей Левашинского района составила порядка 77,6 млн рублей. При этом задолженность населения района - 67,3 млн рублей.

Подводя итоги мероприятия, глава Левашинского района Шамиль Дабишев отметил конструктивность проведенного диалога и поблагодарил дагестанских энергетиков за освещение имеющихся проблем и обсуждение способов их решения. Завершился рабочий визит руководителя дагестанского гарантпоставщика Магди Гитинова в Левашинский район Республики Дагестан встречей с коллективом местного отделения энергосбытовой компании.