Компания ABB выиграла контракт на оснащение двух передовых шаттл-танкеров новейшим оборудованием

ABB заключила контракт с южнокорейской компанией Samsung Heavy Industries на оснащение двух новых шаттл-танкеров, заказанных крупнейшим оператором Statoil ASA. Передовые решения АВВ позволят повысить эффективность и экологичность. На двух челночных погрузочных танкерах серии DP2 будут использоваться многие передовые решения АВВ в области энергетики и автоматизации, включая хорошо зарекомендовавшую себя бортовую систему постоянного тока Onboard DC GridTM, адаптированную под суда данного типа. Система питания очень гибкая и легко допускает интегрирование регулируемых генераторов, оборудования для хранения энергии и применение новых источников энергии, таких как топливные элементы.

Танкеры дедвейдом 125 тыс. тонн с двойными скегами будут переданы южнокорейской верфью Samsung Heavy Industries крупнейшему владельцу и оператору AET в 2019 году. Суда планируется использовать для перевозки нефти с месторождений, разработанных Statoil в Норвежском море и на континентальном шельфе Великобритании, до береговых терминалов.

"Танкеры нового поколения предназначены для эксплуатации в течение 30 лет в суровых условиях Северного моря. Поэтому необходимо, чтобы они были крепкими, максимально надежными, экологичными и имели возможность использовать новые источники энергии. Решения АBB позволят соответствовать техническим и экологическим нормам и требованиям на протяжении многих лет, – говорит руководитель направления ABB "Морские суда и порты" Юха Коскела (Juha Koskela).

Комплексная система питания и автоматизации ABB обеспечат энергоэффективную эксплуатацию новых судов компании AET. Челночный танкер с аналогичной грузовместимостью обычно использует 8-9 тыс. тонн топлива в год, тогда как решения ABB помогут экономить до 1 тыс. тонн топлива.

Также будет установлена система удаленной диагностики ABB Ability™ с которой можно избежать 70% приездов сервисных инженеров и снизить затраты на техническое обслуживание до 50%. При этом, благодаря более комплексному мониторингу, предупреждающему неисправности, повышается уровень безопасности и надежности эксплуатации оборудования.

Система управления энергопотреблением ABB (PEMS), позволит регулировать работу генераторов. Это большое преимущество перед традиционным использованием переменного тока, когда генераторы постоянно работают с максимальной скоростью независимо от реальной потребности энергии, что губительно для двигателя и влечет высокое потребление топлива при низких нагрузках.

Система PEMS и Комплексная система контроля и мониторинга АBB помогут экипажу регулировать паровую систему и выполнять работы при динамическом позиционировании судна с минимальным расходом топлива.

Основной и вспомогательный двигатель танкеров имеет возможность работать на двух видах топлива, традиционном и СПГ. По сравнению с привычным применением четырехтактных вспомогательных двигателей, концепция DC Grid плюс валогенератор с двухтактным двигателем позволит сократить потребление топлива и уменьшить объем выбросов.

“Судно нового поколения выглядит так – электрическая пропульсивная система, цифровые технологии и сетевые возможности. Заслуживает внимания и перспективное решение – Бортовая система постоянного тока DC Grid, – говорит Джон Олав Линдтьорн (John Olav Lindtjørn), менеджер направления "Бортовая система постоянного тока (DC Grid)" направления ABB "Морские суда и порты".