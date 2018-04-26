ООО "Башкирэнерго" и ООО "БСК" готовы к грозовому сезону

В апреле по территории Башкирии прошел грозовой фронт с сильным ветром. Электросетевое хозяйство ООО "Башкирэнерго" и ООО "БСК" (дочерние компании АО "БЭСК", входящего в группу компаний АФК "Система") успешно выдержали напор природной стихии. Это связано с тем, что в компании заблаговременно прошли мероприятия по подготовке к грозовому сезону 2018 года.

Электросетевиками проверено состояние и условия эксплуатации средств защиты от перенапряжений на подстанциях и линиях электропередачи. Заземлены на всех опорах подхода ВЛ к подстанции молниезащитные тросы, разземленные на зимний период для плавки гололеда. Также проведен осмотр состояния устройств молниезащиты ПС 35-110 кВ, утверждены схемы молниезащиты ВЛ 35-110 кВ.

Чтобы обеспечить надежное электроснабжение потребителей в опасный период, ряд мероприятий будет проводиться регулярно. В частности, по мере необходимости будут заменяться дефектные изоляторы в распределительных устройствах подстанциях и воздушных линиях, проверяться целостность молниезащитного троса при осмотрах ВЛ.