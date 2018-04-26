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Отраслевые новости: Россия

Подсветка арки Крымского моста

Подсветка арки Крымского моста

3 мая 2018, 12:48
Рубрика: Россия
Метки: КРЫМ-2014

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Строители провели тестовое включение архитектурной подсветки автодорожной арки Крымского моста. Проектом предусмотрена статичная светоцветовая картина. Арочные пролеты подсвечиваются тремя цветами: автодорожная арка – синим, железнодорожная – красным светом, а фарватерные опоры и наружные вертикальные конструктивные элементы арок – белым.

В полном объеме и в постоянном режиме подсветка начнет работать после завершения строительства железнодорожной части моста.

Компания: Сайт строительства Крымского моста

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Эта новость часть сюжета Республика Крым
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