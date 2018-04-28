С начала года в Рязанской области пресечено хищение почти трех миллионов кВт*ч электроэнергии

Сотрудники филиала ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Рязаньэнерго" продолжают реализацию комплекса мероприятий по борьбе с безучетным и бездоговорным потреблением электрической энергии. С начала 2018 года было выявлено 682 факта хищения, потери энергокомпании составили свыше 2,8 млн кВт*ч.

В указанный период рязанские энергетики провели 497 рейдов по проверке узлов учета потребителей. Из числа зафиксированных нарушений 62 составили случаи бездоговорного и 620 безучетного потребления электроэнергии. В результате противоправных действий сетевой компании нанесен ущерб на сумму более 10 млн рублей. По всем выявленным фактам составлены соответствующие акты, часть материалов передана в правоохранительные органы для привлечения нарушителей к ответственности в соответствии с действующим законодательством РФ.

От преступных действий энерговоров страдает не только электросетевая компания, но и добропорядочные граждане, исправно оплачивающие счета за электроэнергию. В результате хищений энергоресурсов происходят перепады напряжения в сети, выходит из строя бытовая техника соседей, повышается вероятность отключений электроэнергии и возникновения пожаров.

Филиал "Рязаньэнерго" намерен последовательно добиваться возмещения ущерба, причиненного недобросовестными потребителями и призывает всех, кому становится известно о случаях воровства электроэнергии, незаконного подключения к электросетям, изготовления, распространения и применения "заряженных" счетчиков, сообщать об этом в Контакт-центр ПАО "МРСК Центра и Приволжья" по номеру 8-800-100-33-00, по телефону +7 (920) 05-05-777 в WhatsApp и Viber или через анонимную форму обратной связи на официальном сайте компании http://www.mrsk-cp.ru/contacts/soobshchit-o-khishcheniyakh-elektroenergii/.

