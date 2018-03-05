Специалисты Колэнерго провели мастер-класс по оказанию первой помощи пострадавшему в рамках областной конференции по охране труда

Специалисты производственного отделения "Центральные электрические сети" филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Колэнерго" (дочерняя компания ПАО "Россети") провели мастер-класс по проведению реанимационных мероприятий пострадавшему в рамках областной конференции по охране труда. Демонстрацию навыков по реанимированию энергетики проводили на манекене-тренажере типа "Гоша", который в точности воспроизводит все реакции человека.

Как отметил заместитель главного инженера ПО "ЦЭС" Александр Борисов: "На предприятии вопросам охраны труда уделяется повышенное внимание. Каждый работник электросетевого комплекса обладает соответствующими знаниями и навыками, в том числе по оказанию первой доврачебной помощи при поражении электрическим током. Для всего оперативного, оперативно-ремонтного, вспомогательного персонала соответствующее обучение проводится ежегодно, для административно-технического – раз в три года. Проверка практических навыков оказания первой помощи включается в объем проверки знаний требований охраны труда. Также проверке этих навыков отводится обязательное место на соревнованиях профессионального мастерства".

- Например, при поражении человека током высокого напряжения у коллег есть не более четырех минут на проведение основных реанимационных мероприятий. Наши специалисты в этот норматив укладываются, и мы уверены, что в реальной ситуации они способны оказать первую неотложную помощь, - акцентировал Александр Борисов.

Также на областной конференции по охране труда с докладом на тему "Практический опыт работы по организации обучения безопасности труда работников "Колэнерго"" выступил Артём Александров, начальник службы производственной безопасности и производственного контроля производственного отделения "Северные электрические сети".

Всемирный день охраны труда отмечается ежегодно 28 апреля, начиная с 2003 года, по инициативе Международной организации труда.