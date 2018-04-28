В Апатитах в пожаре погибла семья

30 апреля вечером в районе 20 часов в Апатитах в одной из квартир на улице Строителей произошёл пожар, в результате которого погиб несовершеннолетний мальчик и оба его родителя.

"Погиб мальчик 2010 года рождения и его родители, оба – 1972 года рождения", – сообщили "Би-порту" в дежурных службах.

"Предварительно причина пожара определена как короткое замыкание электропроводки. Проводится проверка", – сообщила старший помощник руководителя регионального следкома Ксения Кошелюк.