В Воронежэнерго подведены итоги прохождения осенне-зимнего периода

В филиале ПАО "МРСК Центра" — "Воронежэнерго" подведены итоги прохождения осенне-зимнего периода (ОЗП) 2017-2018 гг. Несмотря на снежную и холодную зиму, воронежские энергетики справились с задачей по обеспечению надежного электроснабжения потребителей. Благодаря хорошей подготовке и своевременной мобилизации сил и ресурсов оперативно-ремонтного персонала Воронежэнерго ситуация ни разу не вышла из-под контроля. Среднее время перерывов в электроснабжении потребителей в период ОЗП сократилось по сравнению с аналогичным периодом ОЗП 2016-2017 гг. на 10% и составило 1,77 час.

Успешному прохождению зимнего периода пиковых нагрузок способствовало своевременное и качественное выполнение ремонтной программы филиала. В преддверии ОЗП специалистами Воронежэнерго в 2017 году было отремонтировано более 1 350 км линий электропередач напряжением 0,4-110 кВ, комплексно отремонтировано 8 подстанций 35-110 кВ, произведен капитальный ремонт 4 трансформаторов 35-110 кВ, а также 483 ТП-10/0,4 кВ.

Особое внимание при реализации ремонтной программы было уделено расчистке и расширению просек от древесно-кустарниковой растительности. Для предотвращения отключений воздушных линий электропередачи из-за перекрытия на поросль и падения деревьев на провода произведена расчистка более 1 400 га трасс воздушных линий электропередачи. Ещё 241 га просек трасс ВЛ расширен до нормативного значения. Все эти мероприятия значительно снижают риск падения деревьев и веток на провода в пролетах линий электропередачи, тем самым уменьшая вероятность повреждения воздушных линий.

В настоящее время в электросетевом комплексе региона уже активно ведется подготовка к следующему осенне-зимнему периоду, при этом энергетики учли опыт, полученный минувшей зимой. Основной объем запланированных работ будет завершен уже в сентябре текущего года. В 2018 году специалисты Воронежэнерго планируют отремонтировать более 1,3 тыс. км воздушных линий электропередачи 0,4-110 кВ, выполнить расчистку и расширение от древесно-кустарниковой растительности более 1,5 тыс. га просек трасс ВЛ, провести капитальный ремонт 402 комплектных трансформаторных подстанций (КТП) 6-10/0,4 кВ, шести силовых трансформаторов 35-110 кВ и 112 силовых трансформаторов 6-10 кВ. Суммарный объем финансирования ремонтной программы Воронежэнерго на 2018 год составит порядка 581 млн. рублей.