В филиале "Каббалкэнерго" традиционно отметили Всемирный день охраны труда

Рядом тематических мероприятий, способствующих развитию деятельности в сфере охраны и обеспечению безопасности условий труда, сохранению жизни и здоровья работающих, отметили Всемирный день охраны труда в филиале МРСК Северного Кавказа – "Каббалкэнерго" (входит в ГК "Россети"). В 2018 году международная организация выбрала темой охрану "детского" труда, совместив этот день с Всемирным днем борьбы с эксплуатацией детского труда.

Организаторы "Каббалкэнерго" очень постарались, чтобы все мероприятия несли просветительский и информационный характер, были призваны привлечь более пристальный взгляд к проблемам безопасности труда, к необходимости улучшения его условий, повышения общей культуры трудовой деятельности.

День начался с поздравлений персонала, пожеланиями безопасной работы, раздачи памятных открыток от специалистов группы производственной безопасности и производственного контроля во главе с руководителем группы – заместителем главного инженера филиала "Каббалкэнерго" Мариной Василенко.

Выступая на торжественном собрании, Марина Василенко коротко рассказала об истории праздника, заверив, что энергокомпания готова внедрять новые методы работы, перенимать лучший опыт, чтобы обеспечивать полную безопасность своим сотрудникам, а специалисты, деятельность которых связана с контролем безопасности жизнедеятельности на рабочих местах, сделают для этого все от них зависящее.

Председатель профсоюзного комитета Борис Алакаев в свою очередь обратил внимание на значимости деятельности уполномоченных по охране труда и от организации, от себя лично поздравил всех с праздником и пожелал работы без аварий и травм на производстве.

В ходе рассмотрения результатов работы уполномоченных за 2017 год Марина Василенко также отметила эффективность совместных усилий. "За этот период было проведено 95 проверок состояния охраны труда в наших структурных подразделениях. Руководителям подразделений по итогам вручено 95 представлений по выявленным нарушениям с намеченными к выполнению 118 мероприятиями. Уполномоченными и членами совместного комитета по охране труда принято участие в проведении двенадцати Дней охраны труда. Контроль за наличием и своевременностью обновления уголков по охране труда осуществляется ежемесячно", - уточнила она.

Согласно итогам смотра-конкурса, Почетными грамотами Кабардино-Балкарской республиканской общественной организации "Всероссийский Электропрофсоюз" и денежными призами были награждены лучшие уполномоченные по охране труда. Первое место занял кладовщик Прохладненских районных электрических сетей Александр Луговской. Второе место – у инспектора группы производственной безопасности и производственного контроля, члена совместного комитета по охране труда, секретаря совместного комитета по охране труда Надежды Целуйко, третье – у инженера по эксплуатации Эльбрусских РЭС Антонины Науменко.

При отсутствии использования "детского" труда в филиале "Каббалкэнерго" не оставили без внимания семерых самых молодых представителей трудового коллектива, 1996-1998 гг. рождения, получающих пока что первый опыт в профессии. С теплыми словами приветствия и напутствия к ним обратились первый заместитель директора – главный инженер филиала "Каббалкэнерго" Алибек Яганов и советник по техническим вопросам Якуб Малкаров. Профессионалы-энергетики пожелали молодежи дальнейшего соблюдения правил, улучшения условий труда, безопасной, безаварийной работы.

Самым приятным событием стало награждение детей энергетиков, участников конкурса рисунков – как они видят охрану труда своих мам и пап на предприятии. Всеобщее внимание, аплодисменты и подарки получили Кантемир Жабалиев, чей папа Хасанби работает электромонтером по обслуживанию Нарткалинской группы подстанций. У Полины Радченко отец трудится мастером Прохладненской группы подстанций, а у девятилетней Ирины Жекамуховой мама Ольга занимает должность инженера по эксплуатации в Урванских РЭС.