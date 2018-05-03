Выпускники-энергетики УдГУ встретились лицом к лицу с работодателем

Выпускники энергетических специальностей УдГУ 2018 года встретились с работодателем – представителями компании "Т Плюс" в Удмуртии. Встреча, состоявшаяся на базе вуза, была посвящена вопросам трудоустройства и проходила в формате собеседования будущих молодых специалистов. В ней также участвовали представители других работодателей из сферы энергетики.

Подобные мероприятия Удмуртский госуниверситет организовывает на протяжении этого месяца для выпускников самых разных специальностей. Представители предприятий и компаний могут лично пообщаться с потенциальными сотрудниками, а студенты – заявить о себе и подобрать подходящие вакансии.

Со студентами кафедры теплоэнергетики ситуация особая. Большинство из них уже вовсю погружены в профессию, являясь работниками предприятий "Т Плюс" - Ижевских ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2. И, как минимум, все они проходили практику на этих энергообъектах или в теплоснабжающей компании "Удмуртские коммунальные системы". Эта возможность всегда открыта для студентов профильной кафедры УдГУ, поскольку "Т Плюс" всецело сотрудничает с ней уже с 2000 года - с самого основания данного направления обучения.

При этом у выпускников-энергетиков всегда остается возможность выбора места работы после получения диплома. А у работодателя – есть возможность провести отбор среди тех, кто еще не определился со своим будущим.

"Мы привлекаем студентов на ТЭЦ уже с первого курса. И часть из них потом начинают свой трудовой путь на станциях, еще не получив высшего образования, - отмечает заместитель директора Удмуртского филиала "Т Плюс" по управлению персоналом Елена Трегубович, представлявшая компанию на встрече с выпускниками. - Развивая различные программы привлечения и поддержки персонала, мы стремимся к тому, чтобы работающие студенты после вуза продолжали трудиться у нас. И также рады видеть в наших рядах тех, кто показал хорошие результаты на защите дипломных работ. Что касается прошедших собеседований в УдГУ, для нас это возможность посмотреть на потенциальных соискателей, выявить среди них перспективных и заполнить вакансии. Кроме того, это еще и возможность оценить свое место на рынке работодателей".

