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Worldsteel предсказывает снижение темпов роста мирового потребления стали

Worldsteel предсказывает снижение темпов роста мирового потребления стали

3 мая 2018, 15:18
Рубрика: В мире
Метки: СТАЛЬ

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Как сообщает World Steel Association (worldsteel), в текущем году мировое потребление стали увеличится на 1,8% по сравнению с прошедшим годом и составит 1,616 млрд. т. В 2019 г. темпы роста снизятся до 0,7%, а глобальный спрос составит 1,627 млн. т.

Одной из основных причин этого торможения аналитики Worldsteel называют спад на китайском рынке стали. По их оценкам, в текущем году в стране будет потреблено 736,8 млн. т стальной продукции, столько же, сколько и в 2017 г, а в 2019 г. произойдет уменьшение данного показателя на 2% до 722,1 млн. т.

Ассоциация отмечает, что нынешнее состояние мировой экономики выглядит благоприятным, что способствует расширению спроса на прокат. В то же время, угрозу для рынка представляют риски эскалации торговых конфликтов.

ИИС "Металлоснабжение и сбыт"

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