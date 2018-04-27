Закон на стороне "Тюменьэнерго"

Арбитражный суд ХМАО-Югры отклонил иск АО "Горэлектросеть" к АО "Тюменьэнерго" о взыскании пятнадцати миллионов рублей.

В 2017 году АО "Горэлектросеть" реорганизовалось в форме присоединения к нему двух сетевых организаций: АО "Радужнинские городские электрические сети" и АО "Пойковские электрические сети". Все три компании имели договорные отношения с АО "Тюменьэнерго" по передаче электроэнергии на территории ХМАО - Югры, взаиморасчёты по которым осуществлялись по установленным Региональной энергетической комиссией для каждой из компании индивидуальным тарифам. После реорганизации истец решил пересмотреть условия сотрудничества с "Тюменьэнерго" и произвести взаиморасчёт по всем трём договорам по тарифу, установленному для АО "Горэлектросеть", в результате чего дополнительные расходы АО "Тюменьэнерго" только за июнь-июль 2017 года составили бы около 60 миллионов рублей.

Стоит отметить, что при установлении тарифов РЭК учитывает параметры инвестиционной деятельности электросетевых компаний, затраты на содержание и ремонт, зарплатный фонд и т.д., что позволяет говорить о персонализации ставок для конкретных организаций. По всем этим условиям АО "ГЭС", АО "РГЭС" и АО "ПЭС" отличаются друг от друга, а значит и говорить о едином тарифе не приходится.

Суд поддержал позицию АО "Тюменьэнерго", соответствующую сложившейся судебной практике разрешения аналогичных споров, о необходимости применения для взаиморасчётов индивидуальных тарифов, установленных для присоединенных сетевых организаций, что позволило избежать дополнительных расходов АО "Тюменьэнерго" в 2017 году в размере 230 миллионов рублей.