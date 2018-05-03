Должники "Т Плюс" за тепло в Марий Эл и Чувашии не смогут совершать сделки с недвижимостью

Филиал Марий Эл и Чувашии ОАО "ЭнергосбыТ Плюс" направил в службу судебных приставов регионов работы компании обращения о введение в отношении клиентов-физических лиц, имеющих задолженность за услуги отопления и горячего водоснабжения, запрета регистрационных действий, связанных с объектами недвижимого имущества неплательщиков. В списке тех, кого может коснуться подобная мера, 1926 жителей Чебоксар и Новочебоксарска и 305 жителей Йошкар-Олы, по которым судами общей юрисдикции регионов вынесены судебные приказы, но оплата задолженности в течение длительного времени не производится. Общая сумма долга данных потребителей перед ресурсоснабжающей организацией "Т Плюс" составляет 16,9 млн рублей.

Напомним, в соответствии с Федеральным законом от 02.10.2007 №229-ФЗ "Об исполнительном производстве" судебный пристав-исполнитель в целях обеспечения требований исполнительного документа, вынесенного в отношении должника судом по заявлению энергокомпании, вправе объявить запрет на совершение регистрационных действий, действий по исключению из росреестра, регистрации ограничений и обременений в отношении имущества, принадлежащего должнику. Соответствующий документ направляется в Росреестр для исполнения.

При наличии такого решения граждане, имеющие задолженность, не могут продать недвижимое имущество, а также произвести иные сделки с ним.

Снятие запрета возможно только полного погашения собственником этого имущества своих долгов.

Стоит отметить, что подобные постановления в отношении должников "Т Плюс" уже вынесены службой судебных приставов Ковровского района УФССП России по Владимирской области. Как считают в энергокомпании, применение подобных мер позволит добиться более значительных результатов в решении проблемы долгов клиентов.

По состоянию на 1 апреля 2018 года задолженность клиентов-физических лиц, находящихся в Марий Эл и Чувашии на прямых расчетах с энергокомпанией, составляет более 158,0 млн рублей.

Филиал Марий Эл и Чувашии ОАО "ЭнергосбыТ Плюс" является агентом ПАО "Т Плюс" по начислению и сбору денежных средств.