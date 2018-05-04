Электросетевики вновь стали лучшими в республиканском конкурсе по охране труда

27 апреля в Федерации Профсоюзов РБ прошел республиканский форум, посвященный 100-летию инспекции труда и всемирному дню охраны труда. В рамках форума состоялось награждение победителей республиканских конкурсов по итогам за 2017 год: "Лучшая организация условий охраны труда", "Лучший уполномоченный по охране труда ФП РБ", "Лучший специалист по охране труда". Также были награждены лучшие правовые и технические инспекторы по охране труда, отдельно состоялось подведение итогов смотра плакатов по охране труда.

В рамках этого юбилейного мероприятия министр семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан Ленара Иванова вручила директору ПО "ЦЭС" ООО "Башкирэнерго" Фариту Ибрагимову диплом за победу руководимого им предприятия в конкурсе "Лучшая организация условий охраны труда". Второе и третье место в конкурсе заняли, соответственно, ФБУ "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Республике Башкортостан" и АО "Стерлитамакский хлебокомбинат".

Но эта награда не оказалась единственной. Производственные отделения ООО "Башкирэнерго" (дочерняя компания АО "БЭСК", входящего в группу компаний АФК "Система") из года в год подтверждают свой профессионализм в области охраны труда. Вот и нынче они заняли все призовые места в своей группе республиканского конкурса "Лучшая организация условий и охраны труда" по итогам 2017 года. Победа достигнута благодаря эффективной работе специалистов по охране труда, промышленной и экологической безопасности и руководства компании, в целом. Если говорить об успехах отдельных предприятий, то в категории "Производство нефтепродуктов, производство, передача и распределение электроэнергии, газа и воды" первое место заняло ПО "Центральные электрические сети", второе место - ПО Ишимбайские электрические сети". Третье место разделили ПО "Октябрьские электрические сети" и ООО "Башнефть-Логистика" (г. Нефтекамск).

Всего на конкурс "Лучшая организация условий охраны труда" были поданы заявки от 198 предприятий и организаций Башкирии, из которых комиссия отобрала 173. Организаторами мероприятия выступили Федерация профсоюзов РБ и Министерство семьи, труда и социальной защиты населения РБ при участии Государственной инспекции труда в РБ, Управления Роспотребнадзора по РБ, Регионального отделения Фонда социального страхования по РБ и ЧОУ "Межотраслевой институт".