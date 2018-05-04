Энергетики Свердловского филиала компании "Т Плюс" и Екатеринбургской теплосетевой компании обеспечили энергобезопасность потребителей в майские праздники

В целях обеспечения надежного и бесперебойного энерго- и теплоснабжения потребителей все предприятия Свердловского филиала компании "Т Плюс", АО "Екатеринбургская теплосетевая компания", ООО "Свердловская теплоснабжающая компания", ЗАО "Каменская теплоснабжающая компания" с 29 апреля по 2 мая 2018 года работали в особом режиме. Накануне энергетики провели весь комплекс подготовительных мероприятий для обеспечения энергобезопасности региона.

В филиале и на энергообъектах было организовано круглосуточное дежурство специалистов, на каждой ТЭЦ и тепловых сетях - аварийных бригад. Бригады линейного персонала несли круглосуточное дежурство согласно утвержденному графику. На каждой теплоэлектроцентрали заблаговременно было подготовлено резервное оборудование и запас топлива. Это позволило работать точно в соответствии с диспетчерскими графиками.

Энергоснабжение потребителей в праздничные дни прошло без сбоев и инцидентов, оборудование работало в штатном режиме, подачу тепла и горячей воды обеспечили в полном объеме. Сейчас работа энергообъектов проходит в плановом режиме.