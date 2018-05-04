Филиал "Ингушэнерго" выполнил техприсоединение завода по изготовлению алюминиевых профилей

Специалисты филиала МРСК Северного Кавказа – "Ингушэнерго" (входит в ГК "Россети") выполнили работы по подключению к централизованным электросетям второй очереди завода по изготовлению алюминиевых профилей "РИАК", расположенного на промышленно-инвестиционной площадке в сельском поселении Али-Юрт.

"РИАК" построен в рамках подпрограммы "Социально-экономическое развитие Республики Ингушетия" госпрограммы "Развитие Северо-Кавказского федерального округа" на период до 2025 года и будет выпускать свыше тысячи разновидностей алюминиевого профиля: общестроительные, системные, подсистемные, мебельные, карнизные, а также профили по чертежам заказчика. Первая очередь завода была запущена в 2012 году. С запуском второй очереди мощность предприятия предполагается увеличить до 500 тонн готовых изделий. Завод будет поставлять продукцию в Москву, Подмосковье, регионы Сибири и СКФО.

Для электроснабжения предприятия энергетики подвели к объекту 100-метровую отпайку от воздушной ЛЭП классом напряжения 10 кВ (киловольт) и установили трансформатор мощностью 2500 кВА.

Согласно заявке предприятие получило на принимающие устройства 10 кВт мощности. Электроснабжение осуществляется по второй категории надежности, то есть в случае технологических нарушений питание будет осуществляться от резервного источника.

"Выбранная схема гарантирует надежность и высокое качество электроснабжения завода: даже при возникновении нештатных ситуаций будет обеспечена непрерывность технологических процессов и высокое качество продукции, – отмечает директор филиала "Ингушэнерго" Султан Цечоев. - Повышение доступности для бизнеса сетевой инфраструктуры входит в число основных задач энергокомпании. Мы непрерывно работаем над оптимизацией расходов, снижением издержек, повышением эффективности использования имеющихся мощностей. Вкупе эта деятельность обеспечивает сокращение сроков технологического присоединения и благотворно влияет на инвестиционную привлекательность региона в целом".