Инновационный энергоблок Ленинградской АЭС оснащен продукцией Завода "Энергокабель"

9 марта был включен в энергосистему России новый энергоблок Ленинградской АЭС-2. Это инновационный энергоблок поколения 3+ с реактором ВВЭР-1200 — второй по счету энергоблок подобного типа в мире (первый был введен в эксплуатацию в 2016 году на Нововоронежской АЭС). Напомним: это самые мощные на сегодняшний день энергоблоки с водо-водяными энергетическими реакторами ВВЭР-1200, разработанные АО "АТОМПРОЕКТ" и отвечающие всем постфукусимским требованиям за счет использования самых передовых достижений и разработок.

— Новый, сверхмощный ленинградский энергоблок начал выработку первой электроэнергии и перешел из разряда строящихся в разряд действующих, — так прокомментировал событие генеральный директор Госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. Он поздравил коллектив Ленинградской атомной станции, а также проектировщиков, строителей, монтажников и наладчиков с рождением нового атомного гиганта.

Свой вклад в работу инновационного энергоблока внес и Завод "Энергокабель" — именно он поставил на объект кабели для цепей управления и контроля. Это изделия, специально спроектированные в ОАО "ВНИИКП" для эксплуатации на атомных станциях, в них учтен многолетний опыт российских и мировых разработок и полностью соблюдены самые строгие требования современного законодательства. К настоящему времени кабели для цепей управления и контроля Завода "Энергокабель" уже доказали свое высокое качество и надежность на объектах атомной энергетики: новый энергоблок ЛАЭС стал четвертым запущенным энергоблоком, оснащенным кабельно-проводниковой продукцией предприятия.

На Ленинградской АЭС использованы кабели марок КУППмнг(А)-HF, КУППмнг(А)-FRHF, КУПЭфПмнг(А)-HF, КУПЭфПмнг(А)-FRHF по ТУ 3561-441-00217053-2012 (ссылка: http://www.energokab.ru/katalog/kabeli-dlja-cepej-upravlenija-i-kontrolja/marki-kuppmnga-hf-kuppmnga-frhf-kupefpmnga-hf-kupefpmnga-frhf-po-tu-3561-441-00217053-2012/), а также КУППнг(А)-FRHF, КУППлнг(А)-FRHF по ТУ 3561-442-00217053-2012 (ссылка: http://www.energokab.ru/katalog/kabeli-dlja-cepej-upravlenija-i-kontrolja/marki-kuppnga-frhf-kupplnga-frhf-po-tu-3561-442-00217053-2012/).

Подробнее о свойствах кабелей для цепей управления и контроля можно прочитать здесь: http://www.energokab.ru/katalog/kabeli-dlja-cepej-upravlenija-i-kontrolja/

Напомним: помимо ЛАЭС, изделия завода применены на действующих и строящихся энергоблоках Нововоронежской, Кольской, Калининской, Ростовской, Белорусской АЭС.