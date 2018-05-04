МОЭСК приняла участие в комплексных учениях г. Москвы по ликвидации последствий природных пожаров

Энергетики ПАО "МОЭСК" (входит в ГК "Россети") продемонстрировали готовность к ликвидации чрезвычайных ситуаций в период природных пожаров в комплексных командно-штабных учениях под руководством заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова. По легенде учений на территории Троицкого административного округа начался пожар из-за неосторожного обращения с огнем отдыхающих. По сухой траве огонь подступил к деревне Зыбино. Возникла угроза возгорания дачных участков и линий электропередачи.

Энергетикам Троицкого РЭС филиала ПАО "МОЭСК" - "Новая Москва" предстояло оперативно восстановить нарушенное энергоснабжение - произвести монтаж промежуточной одностоечной железобетонной опоры. Аварийно-спасательная бригада в короткие сроки установила опору с траверсом. Для выполнения задачи была привлечена спецтехника: бурильно-крановая машина, автогидроподъемник (автовышка) и бригадный автомобиль.

"Перед пожароопасным периодом ПАО "МОЭСК" выполнило весь объем подготовительных мероприятий. В филиалах компании отработаны вопросы взаимодействия с территориальными органами МЧС и с муниципальными органами власти. В настоящее время проводятся проверки, в том числе внезапные, готовности персонала РЭС к действиям в условиях высоких температур. Из охранных зон линий электропередачи удаляются порубочные остатки и мусор, а также расчищаются территории вдоль ЛЭП от сухостоя", - отметил заместитель главного инженера по оперативно - технологическому и противоаварийному управлению - директор ситуационно-аналитического центра ПАО "МОЭСК" Василий Лукинов.