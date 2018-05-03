ПО "УГЭС" ООО "Башкирэнерго" повышает надежность электроснабжения потребителей

На энергообъектах Уфимских городских электрических сетей ООО "Башкирэнерго" (дочернее предприятие АО "БЭСК", входящего в группу компаний АФК "Система") в текущем году планируется большой объем работ, направленный на максимальное увеличение надежности энергоснабжения потребителей. В планах произвести ремонт 98 силовых трансформаторов на 52 подстанциях 35-110 кВ. На сегодняшний день на ПС 35/6 кВ "ГЭС-1" завершен капитальный ремонт силового трансформатора ТДНС-10000/35/6 кВ. В процессе работ сетевики провели контрольные и силовые испытания трансформатора, выполнили капитальный ремонт со вскрытием активной части трансформатора.

Как рассказал начальник отдела подстанций ПО "УГЭС" Рустэм Салихов, выполнение планово-предупредительных и капитальных ремонтов силового оборудования подстанций позволяет обеспечить бесперебойную работу сети и продлить срок эксплуатации подключенного к нему оборудования.

Подстанция "ГЭС-1" имеет высокое социальное значение, обеспечивая электроснабжение ряда промышленных и коммунальных предприятий, торговых учреждений Уфы, среди которых - Башкирские распределительные тепловые сети, Уфимский фанерный комбинат, АО "Башспирт", ТСК "Импульс" и многие другие.