Российская плавучая атомная электростанция "Академик Ломоносов" впервые вышла в море с территории Балтийского завода, где она строилась последние 11 лет. Об этом говорится на сайте Росатома.

Сейчас судно отбуксируют в Мурманск, где заправят ядерным топливом и отправят в Певек на Чукотке, где оно будет заменит устаревшие Билибинскую АЭС и Чаунскую ТЭЦ. На "Академике Ломоносове" установлены два реактора КЛТ-40С с электрической мощностью до 35 мегаватт каждый и тепловой мощностью до 150 мегаватт.

К 2019 году, когда судно прибудет в Певек, там уже должны быть готовы все береговые сооружения для подключения "Академика Ломоносова" к местной Чаун-Билибинской энергосистеме.

В мире довольно часто использовали плавучие атомные электростанции вместо стационарных. В США судно "Стерджис" много лет обеспечивало электроэнергией зону Панамского канала. При этом Росатом отмечает, что на сегодняшний день "Академик Ломоносов" — единственный в мире плавучий энергоблок.

Хайтек