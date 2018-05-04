Rio Tinto возобновила поставки сырья "Русала" для производства алюминия

Австрало-британская горнодобывающая компания Rio Tinto возобновила поставки глинозема "Русала" для производства алюминия, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.

Как сообщили источники, грузовое судно с глиноземом покинуло завод Rusal Aughinish, расположенный в ирландском городе-графстве Лимерик, и направляется во французский Дюнкерк, где находится завод Rio Tinto. Ожидается, что судно прибудет в место назначения в понедельник.

"Русал" в начале апреля попал под санкции США, после чего ряд его контрагентов объявили о пересмотре контрактов с компанией, в частности австрало-британская Rio Tinto, швейцарский сырьевой трейдер Glencore, Norsk Hydro.

Rio Tinto 13 апреля сообщила, что объявит форс-мажор по некоторым контрактам с "Русалом" из-за попадания российской компании в санкционный список минфина США. Rio Tinto также пересмотрела механизмы взаимодействия с российской компанией в рамках ряда существующих с ней соглашений.

Позже Минфин США продлил до 23 октября период, в течение которого американские граждане и компании в рамках санкций против "Русала" должны завершить все контракты и прекратить взаимодействие с компанией. Первоначальный срок был установлен до 5 июня. Кроме того, ведомство заявило, что США могут и вовсе снять санкции с "Русала", если Олег Дерипаска откажется от контроля над компанией.

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