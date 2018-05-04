 
Подписаться на новости
Отраслевые новости: В мире

Rio Tinto возобновила поставки сырья "Русала" для производства алюминия

Rio Tinto возобновила поставки сырья Русала для производства алюминия

4 мая 2018, 09:42
Рубрика: В мире
Метки: РУСАЛ, САНКЦИИ РУСАЛ

Обсудить на форуме

75 просмотров

Австрало-британская горнодобывающая компания Rio Tinto возобновила поставки глинозема "Русала" для производства алюминия, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.

Как сообщили источники, грузовое судно с глиноземом покинуло завод Rusal Aughinish, расположенный в ирландском городе-графстве Лимерик, и направляется во французский Дюнкерк, где находится завод Rio Tinto. Ожидается, что судно прибудет в место назначения в понедельник.

"Русал" в начале апреля попал под санкции США, после чего ряд его контрагентов объявили о пересмотре контрактов с компанией, в частности австрало-британская Rio Tinto, швейцарский сырьевой трейдер Glencore, Norsk Hydro.

Rio Tinto 13 апреля сообщила, что объявит форс-мажор по некоторым контрактам с "Русалом" из-за попадания российской компании в санкционный список минфина США. Rio Tinto также пересмотрела механизмы взаимодействия с российской компанией в рамках ряда существующих с ней соглашений.

Позже Минфин США продлил до 23 октября период, в течение которого американские граждане и компании в рамках санкций против "Русала" должны завершить все контракты и прекратить взаимодействие с компанией. Первоначальный срок был установлен до 5 июня. Кроме того, ведомство заявило, что США могут и вовсе снять санкции с "Русала", если Олег Дерипаска откажется от контроля над компанией.

ПРАЙМ

Компания:

Другие новости рубрики В мире
Системные операторы Дании и Великобритании отложили принятие инвестиционных решений по проекту трансграничного соединения Viking Link
Worldsteel предсказывает снижение темпов роста мирового потребления стали
США считают целью санкций не
Поставки электроэнергии на завод
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно