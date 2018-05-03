РусГидро разработает единые правила по охране труда

В 2018 году РусГидро разработает единую Политику по охране труда для всей Группы. Это позволит создать унифицированный подход к безопасности работы персонала РусГидро и дальневосточных энергокомпаний, повысить качество управления системой охраны труда Группы. Документ, в том числе, будет включать вопросы повышения безопасности работы молодежи. Данная тема особенно актуальна в 2018 году, который по решению Международной организации труда проходит под лозунгом: "Безопасность и здоровье нового поколения". Годовая кампания стартует под эгидой Всемирного дня охраны труда, который ежегодно отмечается 28 апреля.

Как ответственный и социально ориентированный работодатель, РусГидро прилагает максимум усилий для выстраивания современной отлаженной системы управления охраной труда, соответствующей последним мировым тенденциям. Создание безопасных, ориентированных на человека условий труда является важнейшей составляющей всего производственного процесса Группы РусГидро. Жизнь и здоровье сотрудников - один из приоритетов компании.

РусГидро активно участвует в подготовке отраслевых документов в части обеспечения безопасности персонала при эксплуатации электрических станций, гидротехнических сооружений, тепловых установок и сетевых объектов, сотрудничает с Общероссийским отраслевым объединением работодателей электроэнергетики и направляет предложения по совершенствованию документов разработчикам отраслевых норм.

Ежегодно все филиалы и дочерние компании РусГидро реализуют программу мероприятий по предупреждению травматизма и заболеваний на производстве. Она включает в себя ежемесячные дни охраны труда и пожарной безопасности, специальную оценку условий труда на рабочих местах, производственный контроль, предварительные и периодические медицинские осмотры, инструктаж и обучение работников безопасным методам труда, обеспечение средствами коллективной и индивидуальной защиты, замену и модернизацию травмоопасного оборудования и др. В ближайшей перспективе - дальнейшая централизация системы управления охраной труда и проведение комплексных мероприятий по повышению общей культуры производства.