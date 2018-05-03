В 2018 году в филиале "Оренбургэнерго" будет проведено более 2000 испытаний трансформаторного масла

Оценка эксплуатационных свойств трансформаторного масла проводится в центральной химической лаборатории Центрального производственного отделения филиала ПАО "МРСК Волги" (входит в группу "Россети") - "Оренбургэнерго". В течение года сотрудники лаборатории проведут хроматографический анализ 800 проб трансформаторного масла. На физико-химическое исследование специалисты примут 1200 образцов масла из маслонаполненного высоковольтного оборудования подстанций. Пробы сюда поступают из всех районов электрических сетей "Оренбургэнерго".

- Например, один из образцов поступил к нам на хроматографический анализ из Александровского района с подстанции "Каликино" 110/35/10 кВ. Мы исследовали состав и концентрацию газов в трансформаторном масле, - объясняет Наталия Красникова, начальник центральной химической лаборатории. - В этом образце количество водорода, метана, ацетилена, этилена, этана, углекислого газа в норме. Значит, трансформатор, из которого взята проба масла, работает в штатном режиме, процессов, указывающих на наличие развивающегося дефекта оборудования, не выявлено.

Современное оборудование лаборатории позволяет провести ряд других важных и показательных исследований: определение температуры вспышки, кислотного числа, содержания воды, класса промышленной чистоты и т.п. Для каждого вида оборудования выполняется свой объём испытаний.

- Основная задача таких исследований – это контроль состояния маслонаполненного оборудования. По результатам анализов наши сотрудники разрабатывают программы по вводу в масла антиокислительной присадки, которая значительно продлевает срок службы и улучшает эксплуатационные свойства диэлектрика, - рассказала Наталия Красникова. – Комплексная программа по диагностике снижает количество аварийных отключений, обеспечивает более высокое качество услуг.