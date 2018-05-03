Высоковольтные подстанции и ВЛ прошли телевизионный контроль в Лабинском энергорайоне

С начала 2018 года специалисты Лабинских электросетей филиала ПАО "Кубаньэнерго" (группа "Россети") провели тепловизионное обследование 18 высоковольтных подстанций и шести воздушных линий электропередачи в Лабинском, Курганинском и Мостовском районах Краснодарского края. Что составляет 70% от общего годового плана работ.

Тепловизионное обследование электрооборудования – один из важнейших элементов профилактических работ, который позволяет выявить неисправность электрооборудования на ранних стадиях их появления без отключения энергообъектов. Специальная инфракрасная камера тепловизора бесконтактным образом фиксирует тепловое излучение объекта, преобразовывая его в цифровой сигнал, который затем передается на устройство и отображается на мониторе в виде тепловизионной картинки.

– Тепловизионное обследование подстанций и воздушных линий мы проводим ежегодно. Этот способ диагностики позволяет своевременно реагировать на отклонения в работе энергооборудования и оперативно их устранять, – отметил начальник службы изоляции и защиты от перенапряжений Владимир Черноволов.

До конца текущего года специалисты службы изоляции Лабинского филиала выполнят тепловизионное обследование еще шести энергообектов, расположенных в зоне ответственности филиала.