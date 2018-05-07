Энергетики АО "Региональные тепловые сети" в 2018 году реализуют несколько крупных проектов по техническому перевооружению и ремонту тепловых сетей и энергообъектов города Лесной

В АО "Региональные тепловые сети" (АО "РТС") полным ходом готовятся к летней ремонтной компании в городе Лесной. Специалисты проработали и согласовали проекты по ремонтам тепловых сетей и энергообъектов в 2018 году. Ведутся закупочные процедуры по выбору подрядных организаций, заключаются договоры на выполнение работ.

Один из крупных проектов - техническое перевооружение тепломагистрали возле жилого дома № 70 по ул. Ленина. Оно включает полную замену трубопровода протяженностью 302 метра в двухтрубном исполнении диаметром 530 мм, тепломеханического оборудования и строительных конструкций. На объекте предусмотрена прокладка современных энергосберегающих трубопровдов в пенополиуретановой изоляции (ППУ) с покрытием из полиэтилена и системой оперативного дистанционного контроля.

Предстоит модернизация трех тепловых камер с заменой ответственной арматуры. Две из них расположены в "старой части" города: на перекрестке Коммунистического проспекта и ул. Дзержинского, третья – на перекрестке улиц Победы – Энгельса.

Важный проект для реализации в текущем году – организация собственного источника холодного водоснабжения котельной поселка Чащавита. Объем подачи воды из скважины составит до 100 кубометров в сутки. В настоящее время котельная получает холодную воду из централизованной системы водоснабжения, работа которой дает серьезные сбои из-за ветхого состояния. Ввод в эксплуатацию скважины позволит полностью закрыть потребность холодной воды для подпитки теплосети.

Запланирована модернизация ряда участков надземных и подземных квартальных тепловых сетей разного диаметра в поселке Чащавита по передовым технологиям, снижающими тепловые потери, увеличивающими срок службы и упрощающими обслуживание трубопроводов. В общей сложности энергетики переложат более 1,1 километра теплосетей по улицам Луговой, Клубной, Тимирязева, Краснофлотской.

По ремонтной программе в Лесном замене подлежат два километра тепловых сетей, выработаших свой ресурс. В период строительных работ горячую воду планируется подавать потребителям по временному трубопроводу.

На модернизацию и ремонт тепловых сетей компания направит порядка 67,7 млн. рублей. Напомним, тепловые сети города Лесного, поселков Таежный, Горный, Чащавита и Ёлкино переданы АО "РТС" по концессионному соглашению от 05.09.2016г.