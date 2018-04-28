Филиал "Ивэнерго" готов к прохождению пожароопасного периода

Сотрудники филиала ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Ивэнерго" провели полный комплекс мероприятий по подготовке к пожароопасному периоду и готовы к обеспечению надежного энергоснабжения потребителей в весенне-летний пожароопасный период. Контроль над пожарной безопасностью объектов электросетевого комплекса региона осуществляется энергетиками непрерывно.

Во всех производственных отделениях "Ивэнерго" проведены плановые проверки состояния противопожарного оборудования и первичных средств пожаротушения. Для защиты подстанций, не имеющих сплошного бетонного ограждения и расположенных в зонах пожароопасных участков, созданы минерализованные полосы по их периметру. Также произведено окапывание деревянных опор, которые могут оказаться в зоне возможных низовых пожаров.

В районах электрических сетей и на подстанциях филиала проведена очистка территорий от сухой травы, проверка резервуаров с маслом и состояния гравийной засыпки под маслонаполненным оборудованием, выполнен ремонт подъездных дорог к водоисточникам и пожарным гидрантам. Особое внимание энергетики уделили укомплектованности зданий, сооружений, помещений и автомобильной техники первичными средствами пожаротушения, работоспособности автоматических установок пожарной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией сотрудников при пожаре. Работники филиала обеспечены спецодеждой, средствами индивидуальной защиты, а также необходимым количеством огнетушителей, пожарного инструмента. С персоналом во всех подразделениях проведены противопожарные тренировки.

Выполненные мероприятия направлены как на обеспечение пожарной безопасности оборудования, зданий и сооружений в процессе производственной деятельности, так и на защиту оборудования от воздействия природных пожаров и предотвращение травматизма персонала.

Для обеспечения оперативного реагирования на возможные пожары в период сухой погоды энергетиками налажено постоянное взаимодействие с территориальными подразделениями ГУ МЧС России по Ивановской области, органами государственной власти, местного самоуправления, лесохозяйственными организациями.

Отметим, что с наступлением жарких дней жители региона часто выезжают на дачу и на природу. Развлекаясь, дети и взрослые разводят костры, жарят шашлыки, и порой огонь остается без присмотра, что очень опасно. Попадание тлеющих сучьев, травинок на маслонаполненные объекты подстанций, трансформаторные пункты, деревянные опоры может вызвать сильный пожар и нарушение электроснабжения населенных пунктов, важных социальных объектов, предприятий.

В связи с этим энергетики филиала "Ивэнерго" призывают граждан быть предельно внимательными и бдительными, соблюдать осторожность в обращении с огнем и простые правила пожарной безопасности:

- не разводите в охранных зонах ВЛ и вблизи других энергообъектов костры, не оставляйте и не жгите мусор,

- не устраивайте стихийных свалок на территории охранных зон энергообъектов.

Помните: игнорируя правила поведения вблизи энергообъектов, вы не только ставите под угрозу качественное и бесперебойное электроснабжение потребителей региона, но и подвергаете опасности собственные жизнь и здоровье!