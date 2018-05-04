Филиал "Владимирэнерго" одержал победу в областном конкурсе по охране труда

Филиал ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Владимирэнерго" стал победителем регионального конкурса по охране труда в номинации "Лучшая организация непроизводственной сферы Владимирской области по созданию безопасных условий и охраны труда". Конкурс проводился с января по апрель текущего года Департаментом труда и занятости населения администрации Владимирской области при участии региональных объединений профсоюзов и Ассоциации работодателей и товаропроизводителей области. В пяти конкурсных номинациях соревновались крупнейшие предприятия города и области.

Конкурс проводился в целях привлечения общественного внимания к обеспечению безопасных условий труда на рабочих местах в организациях, достижения положительных результатов в реализации профилактических мер по предупреждению производственного травматизма и профессиональных заболеваний, пропаганды и распространения передового опыта по охране труда. Победителей конкурса определила областная комиссия, в состав которой вошли представители областной администрации, работодателей, их объединений, профессиональных союзов, органов надзора и контроля в сфере охраны труда, образовательных организаций и страховщиков.

На церемонии награждения, прошедшей в рамках Четвертой областной информационно-практической конференции по охране труда на тему "Средства индивидуальной защиты как фактор сохранения жизни и здоровья работников", филиал "Владимирэнерго" представляла ведущий инженер службы производственной безопасности и производственного контроля Марина Жирова.

Эта награда стала заслуженной оценкой работы энергетиков в сфере производственной безопасности. Так, в 2017 году не было допущено случаев производственного травматизма персонала на объектах электросетевого комплекса региона. Расходы на охрану труда в филиале "Владимирэнерго" составили 37,6 млн. рублей, из них на обеспечение работников средствами индивидуальной защиты было выделено 30,35 млн. рублей.

Оперативный персонал полностью обеспечен спецодеждой, в т.ч. термостойкими костюмами, устойчивыми к воздействию электрической дуги, защитными средствами и приспособлениями. Проводятся предварительные и периодические медосмотры, осуществляется общественный контроль со стороны уполномоченных лиц по охране труда. В соответствии с действующим законодательством и правилами работы с персоналом в организациях электроэнергетики проходят противоаварийные тренировки, все необходимые инструктажи, обучение и проверка знаний работников, включая руководителей и специалистов.

Напомним, что безопасное производство работ, предупреждение травматизма, создание хороших условий труда, сохранение жизни и здоровья сотрудников, обеспечение их всеми необходимыми средствами защиты были и остаются приоритетными задачами филиала ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Владимирэнерго" при осуществлении основной деятельности по бесперебойному и надежному электроснабжению потребителей региона.