ЛуТЭК завершил отопительный сезон 2017-2018 гг.

Лучегорский топливно-энергетический комплекс (ЛуТЭК, филиал АО "Дальневосточная генерирующая компания") 7 мая завершил отопительный сезон в соответствии с постановлением администрации Лучегорского городского поселения. В свою очередь, управляющие компании поселка отключили от теплоснабжения объекты жизнеобеспечения, жилого фонда, соцкультбыта. При этом энергетики продолжают обеспечивать потребителей горячей водой.

Отопительный сезон 2017-2018 гг. в Лучегорске окончился на 10 суток позже предыдущего в связи с резким похолоданием, отмечавшимся в начале мая.

До начала отопительного сезона, стартовавшего 9 октября 2017 года, энергетиками были выполнены необходимые плановые мероприятия по подготовке теплоэнергетического комплекса Приморской ГРЭС к зиме. В срок были отремонтированы основные теплофикационные дубль-блоки № 3 и № 4. Силами цеха централизованного ремонта был заменен 431 метр труб магистральных теплосетей, отремонтирована 51 единица теплоприготовительного оборудования котлотурбинного цеха, выполнен капитальный ремонт фильтра натрикатионитового № 4 химического цеха. Перед началом отопительного сезона были проведены плановые гидравлические испытания теплосети.

В результате в течение всего отопительного периода энергетики в полном объеме выполняли свои обязательства в зоне своей ответственности, в которую входят магистральные трубопроводы теплосети протяженностью 2,4 километра от Приморской ГРЭС до границы пос. Лучегорск и 15,8 километра по контуру Приморская ГРЭС – Лучегорский угольный разрез. "Более того, зимой Приморская ГРЭС была вынуждена отпускать сверхнормативное количество тепла в связи с аварийным состоянием квартальных теплосетей поселка (с октября по март на теплотрассах Лучегорска зафиксировано 16 порывов), отсутствием изоляции на трубах наружной прокладки, в результате чего происходило быстрое остывание теплоносителя. В итоге, по большому счету, полноценное теплоснабжение населения Лучегорска обеспечивалось благодаря не качеству, а количеству тепла. Надеемся, в наступившем межотопительном периоде теплосетевое хозяйства поселка будет подготовлено к зиме надлежащим образом", - говорит начальник отделения "Теплосбыт" филиала "ЛуТЭК" Александр Кистенев.

В апреле 2018 года ЛуТЭК приступил к плановым ремонтным работам, связанным с подготовкой Приморской ГРЭС к ОЗП 2018-2019 гг. Всего будет отремонтировано 8 турбин, 11 энергетических котлов, а также проведена замена участка магистральной теплосети протяженностью 381 метр.

