Нижновэнерго: наказание за энерговоровство неминуемо

Специалисты филиала ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Нижновэнерго" напоминают об ответственности за незаконное потребление электрической энергии. За бездоговорное и безучетное потребление предусмотрено как административное, так и уголовное наказание с выплатой штрафа. Только за первый квартал 2018 г. в результате мероприятий по выявлению незаконных потребителей электроэнергии специалистами Нижновэнерго обнаружено 1173 факта хищения общим объемом 32 300 487 кВт*ч, что в денежном выражении составляет свыше 193,8 млн рублей. Особенно большой ущерб несет энергокомпания из-за незаконных действий юридических лиц.

В 2017 г. в рамках реализации программы профилактики бездоговорного и безучетного потребления электроэнергии специалисты Нижновэнерго провели серию открытых совещаний с представителями малого и среднего бизнеса, направленных на профилактику случаев хищения электрической энергии и незаконного подключения к электросети. По итогам только одного из таких мероприятий 15 предпринимателей подали заявки на устранение разного рода нарушений правил пользования электроэнергией и замену приборов учета.

Напомним, с 1 января 2016 г. в России ужесточена ответственность за самовольное подключение к электросети и использование электрической энергии, нарушение правил пользования энергоресурсами, правил устройства и эксплуатации энергопотребляющих установок. Каждый нарушитель обязан не только компенсировать электросетевой компании нанесенный ущерб, но и выплатить штраф. В отдельных случаях предусмотрено наказание в виде лишения свободы.

Согласно ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба владельцу или иному собственнику имущества обманным путем либо путем злоупотребления доверием при отсутствии признаков воровства), максимальное наказание за энерговоровство – лишение свободы на срок до пяти лет со штрафом до 80 тыс рублей, при наличии отягчающих обстоятельств – лишение свободы сроком до восьми лет.

Наказание за незаконное потребление электрической энергии неминуемо! В первом квартале 2018 г. к административной ответственности привлечено 157 нарушителей, возбуждено 121 административное и два уголовных дела. Только по итогам апреля подано 85 заявлений в полицию.

Филиал "Нижновэнерго" намерен последовательно добиваться возмещения ущерба, причиненного недобросовестными потребителями и призывает всех, кому становится известно о случаях воровства электроэнергии, незаконного подключения к электросетям, изготовления, распространения и применения "заряженных" счетчиков, сообщать об этом в Контакт-центр ПАО "МРСК Центра и Приволжья" по номеру 8-800-100-33-00, по телефону +7 (920) 05-05-777 в WhatsApp и Viber или через анонимную форму обратной связи на официальном сайте компании http://www.mrsk-cp.ru/contacts/soobshchit-o-khishcheniyakh-elektroenergii/.