Подведены итоги национальных отборочных этапов "CASE-IN"

В НИУ "МЭИ" состоялся отборочный этап направления "Электроэнергетика" Студенческой лиги Международного инженерного чемпионата "CASE-IN", в котором в формате телемоста приняли участие команды, представляющие ведущие технические вузы стран СНГ: Беларуси, Казахстана и Киргизстана:

Алматинский университет энергетики и связи;

Белорусский национальный технический университет;

Гомельский государственный технический университет имени П.О.Сухого;

Киргизский Государственный Технический Университет им. И. Раззакова;

Южно-Казахстанский государственный университет имени М.Ауэзова.

В ходе соревнований каждая команда представила решение одного из двух инженерных кейсов – отраслевых практических задач, нацеленных на развитие Арктического региона России и разработанных по материалам ведущих энергокомпаний. Оба кейса были посвящены развитию энергосистемы Ямало-Ненецкого автономного округа.

В соответствии с кейсом по материалам АО "СО ЕЭС", участники разработали проект внешнего электроснабжения расположенного в посёлке Сабетта ЯНАО завода "Ямал-СПГ", предназначенного для переработки добытого на полуострове Ямал природного газа и отгрузки через порт на танкеры сжиженного природного газа.

Участникам, решавшим кейс по материалам ПАО "ФСК ЕЭС", необходимо было проанализировать текущее состояние электросетевого комплекса ПАО "ФСК ЕЭС" на территории ЯНАО.

Помимо этого, решения участников должны также обеспечивать максимальную энергоэффективность и энергосбережение: вопрос на эту тему был включен в кейс по инициативе компании "Транснефтьэнерго".

Идеи будущих инженеров оценили эксперты − представители отраслевых компаний, среди которых АО "СО ЕЭС", ПАО "ФСК ЕЭС", АО "НТЦ ЕЭС (Московское отделение)", ООО "Масса", Московское отделение завода "Изолятор", ООО "Интер РАО – Инжиниринг", а также представители профессорско-преподавательского состава НИУ "МЭИ".

"Представленные к рассмотрению экспертной комиссии работы были выполнены на достаточно высоком для студентов техническом уровне, однако командам не хватало опытных наставников, способных направить своих подопечных в нужном направлении при решении тех или иных задач кейса, а также корректировать информацию, включаемую в дальнейшем в презентации. Члены экспертной комиссии сошлись во мнении о необходимости закрепления за каждой из команд определенного наставника при проведении в будущем подобных соревнований", − прокомментировал решения участников главный эксперт ООО "Интер РАО – Инжиниринг", член Подкомитета А1 "Вращающиеся электрические машины" РНК СИГРЭ Максим Федотов.

По итогам отборочного этапа были определены команды-финалисты:

Алматинский университет энергетики и связи: команда "Поднимай целину!"

Белорусский национальный технический университет: команда "Reactor"

Гомельский государственный технический университет имени П.О.Сухого: команда "Impulse"

Киргизский Государственный Технический Университет им. И. Раззакова: команда "Зарде"

Южно-Казахстанский государственный университет имени М.Ауэзова – команда "Тулпар".

Лучшей командой была названа команда "Reactor" Белорусского национального технического университета: Виталий Рачкевич, Александр Казлович, Станислав Швырев, Екатерина Горновская.

Команды, признанные лучшими, будут представлять свой вуз на финале Студенческой лиги Международного инженерного чемпионата "CASE-IN", который пройдет в Москве 30 – 31 мая 2018 года.